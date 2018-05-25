張孝全吻戲NG 張可頤暗爽

2018年05月25日 04:11 中國時報 林淑娟 （香港傳真） 報導（香港傳真）

台灣男神張孝全（右）與香港影帝吳鎮宇首度合作，激盪出不少令人驚豔的火花。

張孝全（左起）、張可頤、譚耀文、吳鎮宇在《東方華爾街》裡是「CASH 1.0」成員。（取材自臉書）

張孝全暌違電視圈7年後，以FOX首部原創影集《東方華爾街》強勢回歸，除了與金馬影帝吳鎮宇飆戲，劇中他與「學姊」張可頤有浪漫吻戲，多年後又與飾演張可頤女兒的蔡潔大搞曖昧。對於自己「母女通殺」，他在香港接受專訪時笑說，她們各有成熟、年輕的魅力，「都好，我Range很寬，年紀不是重點，善良、可以相處最重要。」不過34歲的他坦言與另一半「上下差10歲」有點太多，差5歲還可以！

張可頤在衛視電影台《東方華爾街》飾演張孝全年輕時暗戀的對象，她笑說，能被大帥哥暗戀確實「還滿享受的」，兩人拍吻戲時，張孝全有點緊張，包括NG和各角度取鏡拍了約10次。張可頤還因此被譚耀文虧「我是妳的話也會故意NG」，她笑回：「我心裡是有暗爽啦！」由於這場戲是兩人邊喝啤酒邊聊天就吻了，張可頤說，他們是真的喝著酒拍完。單身的她不諱言希望可以談一次姊弟戀。蔡潔則說兩人劇中確實曖昧，但親密尺度只到「一起跑路」。

張孝全首度與吳鎮宇合作，坦言一開始真的有壓力，兩人第一場對手戲是20年前的時空，當天吳鎮宇特別帶了兩瓶酒到現場，吳鎮宇解釋，那場戲是他和張孝全、譚耀文、張可頤一起喝酒慶祝的場合，但明明4個人是初次碰面，卻要裝熟喝酒、暢談理想遠景，他心想：「既然是喝完酒後的戲，不如真的喝一點。」結果喝完後4人就真的變熟了。

為戲好苦背緬甸話

飾演金融奇才張孝全這次最大的挑戰，除了金融專業術語不離口，還要在第1集就一口氣說出一長串流利緬甸話，他對緬甸語完全沒有概念，認真背了超過一周，幸好拍戲現場有緬甸語老師逐字逐句修正，加上準備了寫上拼音的大字報，才總算過關。

吳鎮宇哀股票失利

飾演經濟學家與官員的吳鎮宇哀怨回憶，他在兩次金融海嘯都有投資股票的傷心歷史，損失金額雖然僅幾十萬港幣，但他當時剛出來拍電影，「那金額差不多是自己的全部」，後來他再也不碰股票了。

吳鎮宇3年前帶著兒子費曼一起上《爸爸去哪兒》第二季，費曼可愛模樣討人喜歡，被問到兒子近況時，他笑說，費曼長高不少，外表是個青少年了，但腦袋還是像小孩、愛買玩具。他不打算送兒子出國讀書，「他快10歲了，仍不敢一個人睡，上廁所要拉著我們陪他。平常我拍戲不在香港時，他也習慣要陪媽媽睡，怎麼送出國？」

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(中國時報)