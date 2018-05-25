謝金燕大暖女 幫妹子披毛毯

2018年05月25日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

謝金燕在片中扮演霸氣大姊。（取材自YouTube）

蔡凡熙（中）笑稱平日也常被劉奕兒（左）和高雋雅捉弄。

謝金燕、蔡凡熙、劉奕兒和高雋雅等人主演的電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》24日舉行記者會，謝金燕因其他行程無法出席，但導演蘇文聖和演員們都大讚「姐姐」謝金燕平易近人，劉奕兒為飾演性感女神得常穿高跟鞋，詢問總踩著高跟鞋勁歌熱舞的謝金燕：「不會痛嗎？」沒想到謝金燕告訴她：「在台上痛要自己忍著，妳要給大家看到最棒的表演。」

劉奕兒表示休息空檔常和謝金燕聊天，見識對方敬業的一面：「她做事情的態度和堅持很讓人佩服，看到她就會充滿動力。」她稱讚謝金燕總像大姊般照顧全劇組，知道她不習慣穿著太暴露，「導演一喊Cut後就會幫我披上外套。」一場大雨戲後也趕緊拿很大的毛毯讓「妹妹們」保暖，蔡凡熙搞笑說：「在旁邊看了很感動，很想擠過去一起披。」

交女友先請姊過目

蔡凡熙在片中被姊姊瘋狂欺負，連交女友都被刁難，現實中有2個姊姊的他深有同感，表示2歲時因太「白目」被姊姊飛踢鼻子，當場流鼻血，但他卻依然感謝姊姊：「所以鼻子才能這麼挺！」他交女友會先讓姊姊過目，「會讓她們先看過，再讓媽媽看，媽媽那關才是大魔王。」不過蔡凡熙目前只帶過一個女友回家，姊姊也沒有太多意見，「她們都很喜歡。」該片預計今夏上映。

(中國時報)