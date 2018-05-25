親山舒活小旅行－訪竹蔭小徑 拍唯美文青照

親山舒活小旅行

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中國時報
報導蔡淑微
橫嶺古道的紅檀登山口處的步道意象。
訪竹蔭小徑 拍唯美文青照

若你曾一遊日本的京都嵐山，想必也對竹林小徑留下深刻印象，而如此古樸幽靜、讓人可以暫時放空思緒的竹林小徑，臺北市後花園的陽明山裡也有一個，是除了竹子湖的頂湖海芋步道外，拍攝唯美文青照的好去處！

橫嶺古道和湖山國小步道，是陽明山國家公園內相當大眾化的步道，兩條步道不只可相互連結，加起來全長不過1.5公里左右，且坡度落差也不算太大，非常適合全家大小一起來此踏青。

湖山國小步道入口位於湖山國小大門旁，沿途大部分緊鄰民宅，前小半段可觀賞梯田、菜圃等田園風光，再經過步道與湖底路交叉口的王府大宅院後，即進入由蓬萊竹及長枝竹打造而成的綠色廊道，漫步其中相當舒適宜人，而當巨大的老樟樹逐漸印入眼簾，即代表已抵達湖山國小步道終點，由此右轉可以續行橫嶺步道。橫嶺古道步道全段自日治時代即為保安林，因為地點較為隱密，豐富的自然生態和茂密林木至今保存良好，步道一側為原生保安林，另一側為長枝竹密林，走在步道上，林蔭竹蔭蔽天，宛如進入綠色隧道一般，是散心和拍攝文青照的絕佳地點，偶爾還可以看到台灣獼猴的蹤影呢！

橫嶺古道&湖山國小步道怎麼去

搭乘捷運至石牌站轉搭535公車，或捷運北投站轉搭230、小25公車，至「紗帽橋站」下車，即可銜接湖山國小步道入口。

(中國時報)

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