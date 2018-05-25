2018年05月25日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

萬寶龍大師傑作Meisterstuck系列小王子Solitaire款鋼筆，5萬4900元。（Montblanc提供）

萬寶龍藝術贊助系列致敬路德維希二世限量版4810書寫工具，9萬300元。（Montblanc提供）

萬寶龍Meisterstuck Heritage大師傑作傳承系列萬年曆腕表，39萬8000元。（Montblanc提供）

萬寶龍萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表，17萬9500元。（Montblanc提供）

萬寶龍Heritage Chronometrie傳承精密計時系列自動腕表，8萬500元。（Montblanc提供）

K歌情人陳勢安配戴萬寶龍Star Legacy系列全日曆腕表14萬7000元，手持萬寶龍名人系列披頭四樂團特別款鋼筆3萬2300元，上衣是古又文Johan Ku Gold Label。（JOJ PHOTO攝）

情歌王子陳勢安外表斯文、彬彬有禮，其實是個典型的雙子座，私底下既瘋狂又愛冒險，熱愛馬拉松、鐵人三項、潛水、登山等戶外運動，與他斯文白淨的模樣完全不一樣，他說：「我什麼都想嘗試，有點天不怕地不怕的任性！」

意外挑戰舞台劇 演唱舞都來

有回工作遇上台灣的梅雨季，接連下了好幾個星期的雨，讓陳勢安心情低落到谷底，工作結束當天返回台北，在高鐵上心一橫就訂了當晚飛峇里島的機票，抓了潛水衣就往機場跑，玩了5天才回家。不按牌理出牌的任性，其實是他紓解工作壓力的方式，工作敬業專業，玩樂也要盡性，工作愈忙，玩得就更瘋狂，「我想，這是一種補償心理吧！」

日前陳勢安首度挑戰舞台劇《偷心情歌》也是意外，只因好友開玩笑激他：「看你這麼帥，又都唱慢版情歌，都忘了你會唱歌了。」激起他想透過舞台劇證明自己的能耐，舞台唱歌、跳舞，還要飆演技撩妹，過程辛苦但很有成就感；他最近忙籌備6月初的生日音樂會，這回將獻給歌迷一場結合香氛、美聲和光影藝術等「五感體驗」演唱會；7月即將推出的新專輯，也將一反昔日的療傷情歌，曲風將大轉變。

3度與萬寶龍結緣

這回陳勢安受邀拍攝本報的萬寶龍（Montblanc）時尚專題，以時髦嬉皮感的古又文Johan Ku Gold Label上衣，配Vivienne Westwood長褲，配上萬寶龍腕表和鋼筆。他指出，他的父親是銀行高級主管，是萬寶龍的忠實粉絲，他曾在父親生日時送他一只萬寶龍短夾，多年前他也受邀參與萬寶龍的「以筆傳心」聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善活動，以鋼筆手寫卡片，與萬寶龍結下不解之緣。

(中國時報)