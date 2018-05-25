CELINE早秋 打造摩登女

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CELINE小號Logo托特包，3萬9500元。（CELINE提供）

設計師Phoebe Philo於CELINE送出的2018早秋系列中，運用誇張的寬大輪廓線條，描繪出她腦海中當代的女性樣貌。（CELINE提供）

在品牌人事一片動盪下的時尚圈中，回歸家庭生活的英國設計師Phoebe Philo，獻上了在CELINE操刀的最後一季早秋系列，延續其為女人打造的自信當代風格，經典風衣、寬褲承襲了她腦海中摩登女性的形象。

在Phoebe的畢業作當中，把拿手的oversized輪廓玩到極致，從如運動服般的鬆身外套，到肩線誇張的針織上衣，首次於設計中出現的多層次堆疊鋪棉外套，則是預留的驚喜伏筆。異材質拼接仍是她表達玩心的手法，服裝中較以往更多的皮革元素，更為整體增添率性形象。在一片深淺不同的灰階色彩中，亮眼的粉紅、鮮綠，宛若為品牌的下個里程碑背書。

配件方面，頗受好評的Big Bag包款換上丹寧布料，輕鬆展現十足愜意，而鮮少出現於系列中的名稱logo，亦被當作印花處理，現身於托特、手拿包及褲頭細節上。鞋款上，則主打有增高效果的運動鞋款和柔軟的小羊皮短靴，為女性打造出時髦舒適的個性魅力。

(中國時報)