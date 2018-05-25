百貨瘋世足 球衣下殺千元有找

巴西隊內馬爾（CFP）

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中國時報
報導
巴西隊阿里森貝克爾（美聯社）
哥倫比亞隊J羅（美聯社）
西班牙隊丹尼斯蘇亞雷斯（美聯社）
法國隊安東尼格里茲曼（CFP）
台中廣三SOGO的Nike世界杯法國隊足球，原價850元，限量特價765元。（廣三SOGO提供）
SOGO忠孝館1F圓型廣場有adidas巨型世足指定用球展示，快閃至6月3日。（SOGO提供）
SOGO天母店跟風世足，6月2日和9日首度舉辦小小足球營。（SOGO提供）
Global Mall新北中和店的NIKE巴西足球上衣，原價2700元，推薦價2390元。（Global Mall提供）
京華城的open for kids adidas世足賽限量運動套裝，原價2380元，特價2142元。（京華城提供）
台中廣三SOGO的adidas 2018 Russia世足紀念T恤，推薦價990元。（廣三SOGO提供）
新光三越站前店27日前獨家限定台南美食「甜在心紅豆餅」，焙茶佐紅豆（圖）、台味打拋豬皆50元。（新光三越提供）

6月14日至7月15日四年一度的世足賽在俄羅斯開踢，百貨瘋世足，提前迎暑假，除了球衣、足球等相關用品優惠下殺，更有百貨提早公布優惠檔期，訴求年中慶優惠同步登場，讓民眾提早選購好支持隊伍的球衣，開心在螢幕前等直播。

巨型足球巡展 球迷狂踩點

遠東SOGO忠孝館6月3日前在1F圓型廣場展示adidas巨型世足指定用球，搶下2018世界盃巨型足球展示台灣巡迴首站，成IG踩點新地標，吸引大小粉絲搶拍；每天下午2至8時現場索取折價券至10F購物使用friDay錢包結帳享滿千送百。

台中廣三SOGO年中慶即日起率先開打第一波，館內adidas推出千元有找的世足賽紀念球衣以外，還有各個國家隊的隊衣、足球等商品下殺，刷廣三SOGO聯名卡滿千再送「足球造型紙巾筒」來店禮，6月13日前全館滿3000元送300元商品禮券，本月30日前單筆滿萬再加送500，世足賽開始（6月14日）起首5日單筆滿千即獲Smart Card紅利點數3倍送。

Global Mall搶先推出世足商機，6月13日前推出會員消費不限金額天天抽會員點數萬點以外，新北中和店更有各品牌的球衣優惠，大人及童裝款均享折扣，另外還照顧到女生夏日防曬的需求，推出防曬商品優惠，SHISEIDO、BIOTHERM等品牌各推優惠組合，KANEBO還有買大送小的超值組特價千元有找，就算陪著小孩去踢足球也不怕曬黑。

預測世足冠軍拿獎金

京華城則將在世足賽當天（6月14日）同時展開活動，世足相關商品下殺至4.3折起，Nike的各國拼旗T恤限量20件下殺至1152元，小朋友更有adidas世足賽限量運動套裝特價2142元等優惠，首5日刷京華卡當日累滿4000送500、持Living Card滿4500送400，另外還有推出7月1日至11日刷京華卡或持Living Card消費，單筆滿2500元更可參加預測世足冠軍，將有機會獲得3萬元現金等活動。

SOGO天母店6月2日和9日下午4至5時首次舉辦「小小足球營」，限4至8歲兒童參加，18日開放報名至今2場各20個名額皆各剩不到5個；27日前憑HAPPY GO卡及當日全館累滿千元電子發票可至7F全館贈獎處報名。6月6日前同步有「花現食趣」活動，館內omo cafe、意廬、雪坊等指定美食7.5折起。

(中國時報)

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