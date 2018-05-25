2018年05月25日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

除了世足賽，百貨暑假也推出眾多大小朋友可以同樂的活動。台北101暑假最夯的「高空夜宿」親子露營今年是第3年，7月14日起5個場次約700名，名額與前2年相當，每人2800元，可搭乘「超高速電梯」到400公尺高空搭帳篷夜宿，在戶外觀景台看夜景、觀星、看日出等，21日起已有200多位報名，熱烈程度超過預期。詳洽 https://www.kkday.com/zh-tw/product/10264或02-81018899。

新光三越今夏超熱鬧，第6屆「不插電音樂大賽」6月24日前徵件，日前金曲獎入圍名單公布，第3屆亞軍許書豪入圍金曲最佳男歌手獎、第2屆亞軍三十萬年老虎鉗入圍金曲「最佳樂團獎」，讓今年比賽更受矚目。2013年至今累計近900組音樂人和團體參賽，年齡16至40歲，冠軍可獲新光三越商品禮券5萬元、錄製單曲於KKBOX數位上架，詳洽www.skm.com.tw。

新光三越台北站前店31日前有「台南曬日子」好好市集，台南排隊美食連得堂手工煎餅、甜在心紅豆餅等快閃；新成立的「樂活未來館」剛開幕，引進安心集團、路易莎咖啡、米哥烘焙等餐飲，6月30日前持新光銀行聯名卡於館內哈根達斯、大阪王將、瓦城等指定餐飲9折起。

台北南西店7月1日前有「南西主廚快餐車」，周一至周四推出Uokin築地魚金、勝博殿、蜂鳥食堂限量便當；周五至日有不同品牌快閃，今（25日）起至27日是美國薯條專賣店「愛爾蘭瘋薯」胖卡餐車進駐，其後由人氣餐車「我要漢堡」、柴燒窯烤的「KK PIZZA」等接手上陣。

(中國時報)