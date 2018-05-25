寵物換毛季 溼拖吸塵一機搞定

2018年05月25日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

飛利浦纖薄溼拖掃地機器人，全新5.8cm超薄設計可清掃家中更多難以觸及的區域，1萬5900元。（飛利浦提供）

ECOVACS DEEBOT M88地面清潔機器人，31日前購買並上網登錄，即享電池保固延長半年、3年分免費配件禮盒，另再加送「WMF迷你湯鍋」。（ECOVACS提供）

又到寵物換毛的季節，通路發現，近年為毛小孩購買吸塵器的客人持續增加，以統一時代百貨台北店為例，這類型的客人已占了整體近3成，為讓貓奴、狗奴們升級清掃工具，今年業者也卯足全力推新品搶攻。

飛利浦新品 訴求全方位

飛利浦今年推出居家清潔全產品線，新登場的「3合1溼拖吸塵器」不僅可直立吸塵，還有升級加上的迷你渦輪刷頭，手持模式還能除蟎，還有水箱可均勻滲透纖維清潔布，溼拖時可除汙但不會過溼；另外有全新5.8cm超薄設計的「溼拖掃地機器人」，獨家非滾刷式吸嘴，不用擔心卡頭髮、毛球問題，更可溼拖提升清潔效果，加上「吸引力無線氣旋吸塵器」，訴求全方位清潔家中角落，就算毛小孩換毛也不用煩心。

DEEBOT M88 遠端智慧操控

另一品牌ECOVACS也強打「DEEBOT M88地面清潔機器人」，同樣可支援乾、溼掃拖功能，一鍵啟動即可執行掃、吸、溼拖、乾擦，以WiFi雲端智能操控、APP遠端控制，可預約7天清潔工作，31日前購買並上網登錄，即享電池保固延長半年、3年分免費配件禮盒，另再加送「WMF迷你湯鍋」，而其他系列產品消費滿額，上網登錄保固即送「WMF蔬果削皮器」。

(中國時報)