新車情報－NISSAN X-TRAIL全新改款

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳大任 報導

運動休旅車持續熱銷，約占總市場25%。裕隆日產昨（24日）發表全新改款NISSAN X-TRAIL，升級3至14萬元不等配備，預售期即打出升級不加價，正式售價公布後更令人驚喜，4款車型較前代便宜6000至1萬6000元，月底前購車再送市價3萬3888元的飛利浦空氣清淨機。

NISSAN X-TRAIL共有2.0L 2WD經典版、2.0L 2WD玩美影音版、2.5L 2WD豪華影音版、2.5L 4WD旗艦科技版，售價分別為87.9、94.9、105.9、116.9萬元，5月底前購買除送空氣清淨機外，同時還有3萬元的購車配件金，再享5次免費定期保養，保險、分期也有優惠。裕隆日產汽車總經理李振成表示，近年引擎科技升級，油耗表現也不錯，NISSAN X-TRAIL全車系擁有一系油耗表現。

不過NISSAN X-TRAIL配置2.0L及2.5L引擎，後者因稅費較高，可能會影響購買意願。李振成表示，前代車系2.0L約占88%，預售活動接單500張中，2.5L占近3成，一方面是高階車款追加配備總值很高，二來自然進氣引擎比起小排量渦輪增壓引擎保養費低，長遠來看，開銷差不多，甚可能更低。

以2.5L旗艦版為例，即升級包括NIM智行科技，具備ICC智慧定速、IEB防追撞緊急煞車、P-IEB行人防追撞緊急煞車，還有等約14萬元配備，售價原本會疊高至132.5萬元，實際售價為116.9萬元，還較前代降1.6萬元。李振成預估X-TRAIL月銷量可望達到800台。

(中國時報)