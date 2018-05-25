2018年05月25日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

前輩詩人余光中、洛夫今年內相繼辭世，感慨一個時代離去的同時，詩在台灣卻以更年輕的語彙與形式，透過社群媒體快速擴散，且據博客來統計，現代詩的銷量連續2年上揚，較去年同期更有超過3成以上的成長。詩人、學者對此現象，卻是一則以喜，一則以憂。

形式短 適合手機閱讀

前輩詩人、現任淡江大學中文系助理教授楊宗翰，在大學講授新詩課程多年，觀察到近年自「晚安詩」、「每天為你讀一首詩」推波助瀾下帶動的讀詩、寫詩潮，在校內明顯可感受。「中文系票選邀請來校作家，票選結果是任明信，一點也不令人意外。」他觀察指出，詩在當代台灣能紅上一把，與詩的形式短，符合現代人手機閱讀習慣，以及「厭世代」的整體氛圍有關。

楊宗翰指出，當「厭世」已成為現今20歲到34歲年輕人無可奈何，不得不面對，甚至帶著些自嘲的情緒，則用詩來回應時事，抒發情緒也就自然而然成為年輕人願意選擇的互動模式，並在社群媒體的擴散下獲得共鳴，如鄭哲涵的〈我不會過勞死〉，乃是對勞基法修法有感而作：「因為我有病／所以我可能會死／但不是過勞死／因為公司說／台灣沒有過勞死／死掉的人／是原本就有病……」可看出對時事的即時反應，令年輕詩人與讀者極易產生共鳴。

不雕琢 發展更多流派

60後的中生代女詩人顏艾琳看現下90後乃至00後的詩人及作品，她認為「反而像是接續了五四後的詩風，抒情、清新，口號般文案，其實並不前衛，反倒有種復古的味道。」她也直言網路原生世代的這些新生代詩人，追求的是快速回應讀者，不雕琢，甚至把自己的情傷、隱私作為創作元素，「與我們以往創作訓練要求沉靜、消化很不同」。

另一方面，顏艾琳幾次與新生代詩人交流的經驗發現，網路詩人跳過了過去學院訓練大量的閱讀，同溫層的影響較大，卻對台灣前輩詩人曾嘗試過的流派、語法並不熟悉，形成了斷層；顏艾琳觀察，反倒是大陸詩壇近30年來快速與台灣交流以及大量吸收西方翻譯詩，在原有的朦朧派之外，發展出更多元的流派，甚至有繼承了台灣流派之勢。

通俗風 詩的典範轉移

出生於上海，耶魯大學文學博士，現任中研院中國文哲研究所研究員的楊小濱則直言，如今於網路上流傳的現代詩，在他看來並不在文學史定義的詩的範疇，而更接近於通俗文學，他指出：「詩仍是比較菁英的，需要發展出對事物獨特的理解方式或風格的。愈是容易、方便接受的，反而是詩的反面。」

不過，楊宗翰則抱樂觀態度認為，一如80年代批評席慕蓉的聲浪，如今看來「典範是會轉移的」，他認為「詩本應有無限可能」，現在的年輕人面對的不再是大江大海的年代，真實地面對社會，關注社會運動的創作，亦是值得肯定的勇氣；與讀者互動頻繁，亦是過去創作者所欠缺的特質，整體而言，他認為「現在可以視為另一波詩的黃金盛世」。

(中國時報)