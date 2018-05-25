2018年05月25日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

曾獲優秀青年詩人獎，作品4度入選《台灣詩選》的風球詩社社長、出版社發行人廖亮羽認為，相較於如自己的80後同儕，如今詩社的00後成員「從題材到平台，都有更多選擇」，可以說是詩的美好年代。

大二開始寫詩，2008年時與其他詩友共同創立跨校詩社的廖亮羽，正逢其時看見10年來讀詩、寫詩的浪潮變化。「老師輩除了在副刊、紙刊發表，陸續在BBS上也有論壇；我這一輩則是開始出現如喜菡文學網、吹鼓吹詩論壇等文學網。」而後寫詩、讀詩更是多透過臉書、IG互動交流。也正因為發表形式的重大改變，詩的題材和語言也有著與過去十分不同的變革。

臉書上「晚安詩」、「每天為你讀一首詩」帶動起的讀詩風潮與推薦下，讓一些新生代詩人如任明信、潘柏霖、徐珮芬等人走紅，廖亮羽指出：「受這股風潮影響，新加入的寫詩人，也會朝向自己欣賞的這個方向寫，另外，也因為寫情詩，或與自己生活相關的議題，容易與讀者產生共鳴。」

從創立風球詩社之初便以「推廣讀詩、寫詩」為旨趣，廖亮羽指出自己在寫《魔法詩精靈族》時，也是以生活化的「國民詩」為主，反而是漸漸受到自己崇拜的詩人作品影響，開始追求藝術性、文學性。她觀察：「早期年輕人寫詩唯有靠得文學獎，才有機會出紙本詩集，因此會挑最『文學獎』的風格來寫；現在寫詩不必衝文學獎了，更多的是要透過網路取得共鳴，成為更自我中心的創作時代。」

發現到現代詩的不同形態，「原來詩可以不用那麼高深！」廖亮羽認為這讓許多年輕人找到一種自我表達的方式，甚至不少國中生就開始寫詩，而風球詩社推動了近10年的全國高中、大學巡迴詩展，從一開始僅4所學校參與，迄今已有近40所學校加入，也讓一些偏鄉學子的作品被看見、被鼓勵。

儘管今日寫詩，不似過去焦慮於無法被發表、被看見，但廖亮羽以近2年舉辦的「台北上海雙城詩展」為鑑，觀察過去現代詩以台灣為華人文學重鎮，而今大陸可謂「急起直追」，不論市場、資源、創作爆發力均十分可觀，台灣創作者仍需思考，找到屬於當代台灣現代詩的文學優勢與獨創風格。

(中國時報)