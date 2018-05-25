漫遊伊莉莎白女皇的英格蘭

2018年05月25日 04:11 中國時報 作者／伊恩‧莫蒂默 譯者／趙睿音 出版社／時報出版

被譽為「輝煌年代」的十六世紀英格蘭，曾在無數影視作品現身：由凱特‧布蘭琪扮演英姿颯爽的《伊莉莎白一世》、《都鐸王朝》象徵皇室氣派輝煌，就連走入平民視角的《莎翁情史》，也能完美呈現當時平民百姓生活的種種細節。「若能有機會穿越回到十六世紀英格蘭該有多好～」對於嚮往英國古典氛圍的人們，總是會忍不住這麼想像。

但，影視作品沒有告訴你的真實面貌是：沒有自來水工廠，喝酒還比喝水安全！醫生好比唐國師，看病還要先算星象？買房比買羊簡單，紳士不但暴力還有中二病！走到街上如果聽到「女王又要砍人頭啦！」別擔心，這是正常的。

歡迎來到擁有榮光女王伊莉莎白一世，與大文豪莎士比亞加持的十六世紀英格蘭，這個人們眼中的光榮時代若是拿掉珠光寶氣的華服和歷史美名的玫瑰色眼鏡之後，就只剩下──喜歡嘴砲朝臣、愛用酷刑跟砍頭的伊莉莎白一世、又小又臭又骯髒的英格蘭領土、糟糕透頂的公共衛生、莫名其妙的穿衣時尚。

本書是繼《漫遊歐洲一千年》、《漫遊中古英格蘭》後，英國暢銷作家伊恩‧莫蒂默的最新作品。從歷史細節揭發伊莉莎白時代英格蘭的真面目，掀開女王華麗的裙子，顛覆你的美好幻想，如果不幸回到十六世紀英格蘭，這是一本你絕對得看的十六世紀生存教戰手冊！

(中國時報)