一中難擋 44家外航改標中國台灣

2018年05月26日 04:10 中國時報 江靜玲 、 鄭舲 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

大陸民航局4月25日發函44家執飛大陸航班境外航空公司，要求一個月內，更改對台港澳稱呼，不得列獨立國家，昨大限已至，新華社稱，有18家完成「整改」，包括月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

全承諾整改 18家完成更名

大陸民航網昨指出，4月25日致函44家外國航空公司，要求在信函發出日起30日內，糾正其官網相關內容中違反大陸法律、違背「一中政策」錯誤做法。截至25日，44家外國航空公司中有18家完成整改，26家因技術原因申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最早5月28日，最晚7月25日，大陸民航局復函同意。

據報導，最早證實收到大陸民航局信函並作修改的有加拿大航空、漢莎航空、英航、芬蘭航空和韓亞航空。以加航為例，官方訂票網頁上，包括英文、中文和德文在內多語種訂票系統，台灣各機場都被加注中國(CN)，從字面上看，桃園機場和大陸城市機場標識已沒區別。當時還沒修改的有美國聯航（UA）、達美航空、美國航空和夏威夷航空等美國公司及澳航、法航等。但據了解，包括UA都已開始評估進行。

法航跟進 美聯航正評估

其中，法航23日還因沒修改，與澳航被《環球時報》列入「黑榜」。不過昨天法航官網訂票系統，已把「台北、台灣桃園國際機場-台灣」改為「台北、中國，台灣桃園國際機場-台灣、中國」。

對此，法國《迴聲報》說，現在想飛台灣，看到的是法航已改變途徑，把「台北台灣」變成「台北中國」。報導稱，儘管白宮稍早曾形容北京此舉是「歐威爾式廢話」，但看來多數企業面對全球市場，寧可抱持審慎態度。

航空界不願具名人士表示，航空公司委實不願涉政治，但兩岸形勢不好，航空公司多半為難。但他說，大陸國力崛起，又是全球最大市場，「一中」全球化必然是大勢所趨，台灣根本擋不住。

大勢所趨 世界強國難對抗

稍早包括萬豪酒店、西班牙品牌Zara及GAP都因將台灣視為獨立政體，或未列入中國領土，公開表達歉意。國際空間上，布吉納法索也在24日宣布與台斷交。

國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方說，法國是歐洲三強，又是聯合國常任理事國成員，連這樣的世界強國都屈服，原因就在大陸旅客太多，航空公司市場太大，即使法國也無法對抗。

林郁方說，蔡英文在布台斷交後記者會，10次提台灣，沒一次提中華民國，是愚蠢的行為，「中共就希望民進黨這麼做，不提中華民國。」因為稱中華民國有「一中各表」味道，但如果叫台灣，「就把台灣變成大陸其中一省。」

(中國時報)