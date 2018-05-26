一中難擋 44家外航改標中國台灣

法航班機停駐巴黎戴高樂機場。（美聯社）

友善列印
中國時報
李文輝、／綜合報導
月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

大陸民航局4月25日發函44家執飛大陸航班境外航空公司，要求一個月內，更改對台港澳稱呼，不得列獨立國家，昨大限已至，新華社稱，有18家完成「整改」，包括月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

全承諾整改 18家完成更名

大陸民航網昨指出，4月25日致函44家外國航空公司，要求在信函發出日起30日內，糾正其官網相關內容中違反大陸法律、違背「一中政策」錯誤做法。截至25日，44家外國航空公司中有18家完成整改，26家因技術原因申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最早5月28日，最晚7月25日，大陸民航局復函同意。

據報導，最早證實收到大陸民航局信函並作修改的有加拿大航空、漢莎航空、英航、芬蘭航空和韓亞航空。以加航為例，官方訂票網頁上，包括英文、中文和德文在內多語種訂票系統，台灣各機場都被加注中國(CN)，從字面上看，桃園機場和大陸城市機場標識已沒區別。當時還沒修改的有美國聯航（UA）、達美航空、美國航空和夏威夷航空等美國公司及澳航、法航等。但據了解，包括UA都已開始評估進行。

法航跟進 美聯航正評估

其中，法航23日還因沒修改，與澳航被《環球時報》列入「黑榜」。不過昨天法航官網訂票系統，已把「台北、台灣桃園國際機場-台灣」改為「台北、中國，台灣桃園國際機場-台灣、中國」。

對此，法國《迴聲報》說，現在想飛台灣，看到的是法航已改變途徑，把「台北台灣」變成「台北中國」。報導稱，儘管白宮稍早曾形容北京此舉是「歐威爾式廢話」，但看來多數企業面對全球市場，寧可抱持審慎態度。

航空界不願具名人士表示，航空公司委實不願涉政治，但兩岸形勢不好，航空公司多半為難。但他說，大陸國力崛起，又是全球最大市場，「一中」全球化必然是大勢所趨，台灣根本擋不住。

大勢所趨 世界強國難對抗

稍早包括萬豪酒店、西班牙品牌Zara及GAP都因將台灣視為獨立政體，或未列入中國領土，公開表達歉意。國際空間上，布吉納法索也在24日宣布與台斷交。

國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方說，法國是歐洲三強，又是聯合國常任理事國成員，連這樣的世界強國都屈服，原因就在大陸旅客太多，航空公司市場太大，即使法國也無法對抗。

林郁方說，蔡英文在布台斷交後記者會，10次提台灣，沒一次提中華民國，是愚蠢的行為，「中共就希望民進黨這麼做，不提中華民國。」因為稱中華民國有「一中各表」味道，但如果叫台灣，「就把台灣變成大陸其中一省。」

(中國時報)

陸傳7月1起 停止來台參訪團申請

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。