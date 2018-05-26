早有危機感 林佳龍端政績突圍

2018年05月26日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 陳淑芬 ／台中專訪 ／台中專訪

超完美切割？2018大選被視為總統蔡英文的期中考，中央執政又不利，台中市長林佳龍強調：「我很早就有危機感！」對完全執政政黨來講，期中選舉時，一般都會比較差一點，這全世界皆然，因此從去年開始「無暝無日」全市625里已走透透，要用勤政與政績，贏得市民肯定。林佳龍此舉，也被外界解讀與中央切割，連任走自己路。

625里走透透 勤跑基層贏民心

林佳龍接受旺旺中時媒體集團《中國時報》社長王丰專訪時指出，台灣的改革總是有些陣痛，中央執政滿意度只是選舉因素之一，不是全部，但坦言「早就有危機感」，所以他與時間賽跑，積極推動各項建設，力抗中央執政不力的衝擊。

林佳龍表示，選舉如同十項全能比賽，有跑百公尺，也有跳高、標槍，有輸的項目，就在其他項目贏多一點，所以他很早就啟動努力加分的事情，去年開始全市625里已走透透，從去年8月到現在已9個月，到每里宣傳花博、市政建設，一里一里走透透。

林佳龍說，台中一開始改變時，大家說他是為反對而反對，現在捷運藍線通過了，大家不會在意是不是廢除BRT，因為市府保留硬體建設，又爭取中央前瞻基礎建設計畫，增加1條台灣大道捷運藍線，「政績牌」是大家看得到的成果。

抗中央執政不力 成功翻轉中區

林佳龍曾發豪語「不能救中區，不配當市長」，他對中區再生，力推綠川、柳川整治奏效，人潮回來了，生意好了，商店老闆笑哈哈，就連台北市長柯文哲、新竹縣長邱鏡淳都前來觀摩。針對山海屯邊緣化問題，擔任市長後，便將花博展區從后里擴增到外埔、豐原，台中港特區，「三井OUTLET PARK」也是近年台中海線最矚目重大建設。

一例一休、年金改革等新政策爭議，會不會影響民進黨支持度？林佳龍強調，執政黨改革過程，受傷害的人，馬上會有反應，但可能因此受益的人，還沒看到好處，這就是改革的困境，中央執政好壞是一回事，但天道酬勤，勤政操之在己，他「無暝無日」深入基層，較不會受中央執政影響。

(中國時報)