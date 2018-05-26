綠白之爭 影響年輕選票走向

2018年05月26日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 、 盧金足 ／台中專訪 ／台中專訪

台中市長林佳龍（右）接受旺旺中時媒體集團中國時報社長王丰（左）專訪，指出年底民進黨與柯文哲如發生激戰，柯粉的外溢效應將可能影響全國性年輕選票。（黃國峰攝）

2018年九合一大選攸關未來藍綠版圖轉移，六都中最受關注的莫過民進黨在台北市將自提人選，面對現任市長柯文哲競選連任可能帶來的「外溢效應」，台中市長林佳龍評估，若民進黨北市長提名人選與柯競爭激烈，將影響全國性年輕選票走向。

北市三足鼎立 詭譎難料

姚文智或呂秀蓮？民進黨下周決定台北市百里侯提名人選。面對藍、綠夾擊，柯文哲絲毫不敢大意，極力拉攏「五刺客」力抗兩黨，也友善其他市議員，盼透過小雞群帶動選情。而從中台灣看這場三足鼎立之戰，有沒有可能產生外溢效應？林佳龍認為，詭譎的選情對綠營是加分或減分，仍難預料。

外界認為，綠、白分家，及日前柯媽何瑞英南下彰化替無黨籍競選縣長的黃文玲站台等動作，似有對柯粉喊話意味，更將帶來外溢效應，衝擊鄰近新北、桃園，甚至是民進黨其他縣市選情。但林佳龍指出，以台中來說，民進黨已是大團結態勢，各派系都整合到競選團隊內，大綠、小綠也是合作，「外溢效果加加減減後，影響面應不明顯」。

棄保如何發酵 左右結果

「台北市真是個特別的地方！」林佳龍舉曾競選台北市長的新黨創黨黨員王建煊、親民黨主席宋楚瑜為例，他說，這兩人都是強棒，但當時在競選北市長時得票數僅4、5萬票，顯示在最後選戰進入緊繃情況時，棄保的效應要如何發酵，將是影響結果的關鍵。

未來台北市選舉將呈現藍、綠對決？或綠、白之爭？林佳龍表示，三分各自的基本盤當然很重要，但選戰走到最後，若民進黨提名人跟柯文哲競爭陷入白熱，年輕選票就可能產生全國性的影響，但加分、減分難估算，畢竟，選舉可能因某事件激發支持者捉對廝殺，選票動向轉移值得觀察。

南二都與桃園 選情穩定

而被民進黨視為領頭羊的新北蘇貞昌選情，林佳龍評估，蘇貞昌有「衝衝衝」的形象，目前外界評估與民調，對新北選情不容樂觀，結果誰勝還難定，但在選舉過程中肯定是「虎虎生風」，蘇貞昌擔任母雞、定會在新北選舉中會產生帶動效果。至於南二都與桃園，林佳龍認為選情相對穩定、表現不錯。

(中國時報)