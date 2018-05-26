空汙問題 台中選戰攻防主軸

2018年05月26日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

中台灣的空汙問題成為選戰攻防的重要議題，國民黨台中市長參選人盧秀燕提出「陽光、空氣、水」政見，猛攻市府解決空汙效能不彰，藍營民代更大力訴求「中電中用」；但林佳龍細數市府相關施政，強調台中空汙近3年來有改善，更呼籲對手「刮別人鬍子，也要刮自己鬍子」。

林佳龍指出，根據環保署監測資料，台中空汙減量減排成效顯著，已從原本全國排名第14進步到第10名，市府更成立空汙減量小組，提出86項措施，其中1項就是將空汙固定汙染源的中小企業鍋爐從燃煤轉換成燃氣，「我們的努力有成果，但仍不盡滿意」。

林佳龍並舉數字佐證，他說，以PM2.5來看，2014年的數據為27微克、去年進步到20.2微克，市府目標到2020年要降至15微克，這些努力都看得到，且台中空汙嚴重期為每年10月至隔年4月，以最近1周來說，台中的空氣每天都比台北好。

盧秀燕以「中電中用」為訴求，林佳龍說，「中電中用」是他最早喊出來，也是30年來歷任台中市長第1個針對中火10部機組許可量，從2100萬噸大幅刪為1600萬噸，減幅達24％，創下史上首例，盧秀燕當了6屆立委，卻沒推動過相關政策，好的主張大家一起來推，中央部分有賴「立委」也去著力。

林佳龍強調，空汙改善創新是全面性的，包括電動公車數量6都第1名、二行程機車退場量6都第1，去年中央「秋冬空品不良期間積極協調公私場所降載有成」縣市，直轄市組由台中市勇奪第1名，獲1000萬元獎勵金。

雖空汙情況在改善，但面對外界以激烈態度檢視空汙及政治人物作為，使得空汙從單純的環保議題變成選戰口水，林佳龍說，「對手想用這個（空汙）來挑戰我，但她也可能會被檢驗」，也就是說「你刮別人的鬍子，也要刮自己的鬍子」。

盧秀燕反駁說，民進黨執政之前沒有空汙問題，所以民進黨應向台灣人及台中人道歉，年底這場選舉，國民黨奮鬥打拚，有信心讓大台中重回藍天。

(中國時報)