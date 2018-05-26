燕打建設牌 龍穩健迎戰

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中國時報
／台中報導

逐鹿台中市長寶座，國民黨參選人盧秀燕來勢洶洶，緊咬空汙開打，且綠營縣市長以往在中彰投有無法連任的魔咒，台中市長林佳龍表示，人民現在會放在天平兩端檢視政治人物，如對手想挑戰，她也會被檢驗，他會專注市府，穩紮穩打，見招拆招，將政績讓市民知道。

林佳龍表示，過去治安吊車尾，現在持續維持6都第1。綠川、柳川整治兼顧防洪與水質改善有目共睹，並帶動舊城新生，文創旅店和青創基地並陸續進駐。

豐原軟埤仔溪整治，市府6月將舉辦划龍舟活動；辦花博過程在展覽場地發現石虎等危機，經市府轉變後，成為吸引世界目光的焦點，帶入實質經濟效益的國際盛會。

面對盧秀燕的挑戰，林佳龍表示，對方要如何選，他無法影響；至於他怎麼選，就是團結，將政績宣傳給市民知道，市府在台中做的改變非常大，政績很重要，他專注市政，穩紮穩打，見招拆招，能不能連任取決於大家滿不滿意。

如何評估盧秀燕？林佳龍說，不好意思講太多，他覺得政治人物形象是經年累月形成的，他可透過市政改變成績，但對方沒有擔任過首長，比較沒有這方面的成績，以市政來說，他比較熟悉，對手則要跟時間賽跑。

盧秀燕陣營表示，盧秀燕6屆立委為台中爭取洲際棒球場、北區國民運動中心、74號快速道路、鐵路高架化、捷運綠線等重大建設，「林佳龍望塵莫及」。

(中國時報)

空汙問題 台中選戰攻防主軸 立法院遷台中 林佳龍樂觀期待

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