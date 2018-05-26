立法院遷台中 林佳龍樂觀期待

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中國時報
／台中報導

考量國土安全與區域均衡發展，台中市長林佳龍擔任立委時即提出國會遷都案，上任市長後更多次宣示「首都減壓，國會先行」理念，規畫以成功嶺、高鐵台中站細部計畫區、烏日兵工整備中心等3處選址，配合立法院修改都市計畫，為立法院遷建台中做好準備。中央會不會選前宣布，拉高中彰投選情，備受矚目。

林佳龍表示，除了立法院可遷到台中，也可將性質較適合往中南部遷移的部會，例如原民會、客委會、農委會、文化部等一起遷移，可省下一筆租金。

「台中土地也準備好了！」林佳龍說，成功嶺部分土地、高鐵特定區裡部分土地、烏日兵工整備中心等都可規畫立法院使用，土地不是問題，萬事俱備，只欠東風，現在就看中央政府的決定，他也樂觀期待。

林佳龍表示，首都已經過度飽和，包括前內政部長李鴻源、行政院長賴清德都曾提到首都減壓問題，他認為，立院遷移不太牽涉政治敏感度問題，立法院自己可以決定，立法院長蘇嘉全個人也支持立院遷移；賴揆則認為只要立法院願意，他也會支持。

依市府初步選址，立法院遷至台中最佳地點包括：成功嶺總面積250公頃，規畫30公頃為立法院用地；高鐵台中站細部計畫區總面積273公頃，規畫立院用地4.2公頃；烏日火車站前工兵整備中心10.5公頃。

林佳龍強調，台灣北中南有三大核心，包括北北桃、中都、南二都，立院遷台中是最重要的事，也是最後一哩路，只要國土改造成功，國家發展就會均衡。

(中國時報)

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