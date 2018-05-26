國際活動不斷 城市光榮感倍增

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 盧金足 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市舉辦爵士音樂節、花都藝術季、花博及東亞青奧等大型活動，一年到頭都有大型歡樂活動。林佳龍說，台中市定位就是「盛會城市」，綠園道周末常熱鬧滾滾，帶動發展，也創造經濟效益及生活品質。

林佳龍說，舉辦花博及東亞青奧等國際大型活動是城市發展的策略，台中市的氣候、交通、文化及生活機能，具有舉辦大型活動的優勢，能帶來龐大產值，讓城市國際化，也帶來城市光榮感，讓台中市連續4年被評鑑為全台宜居城市第1名。

至於交通問題，林佳龍強調，交通是台中市發展「重中之重」，台中市是6都中是中部唯一直轄市，乘載著雲嘉到新竹的生活圈，他對台中的都市規畫在這次前瞻計畫完全訂好，其中關鍵在「路網」，而非單一條路。

「藍線是我救回來的！」林佳龍說，他將BRT名正言順定位為「公車專用道」，重新申請捷運藍線，現在將延到台中港一起納入綜合評估，另一頭通到南投，已經是政策方向，台中的軌道交通如果沒有捷運藍線，就無法四通八達轉乘。

林佳龍並分析，他在10多年前就倡議「大台中山手線」，三井OUTLET會投資台中港，當然是看好交通，鐵路山線及海線的「下環」將在成功及追分站就串連，由清水區搭火車、高鐵、捷運綠線或轉台鐵都可四通八達。林佳龍表示，捷運藍線的投資已在卡位，捷運綠線之前有6站7處的開發沒有人來投資，現在投資熱絡是因藍線定案了。尤其文心路、台灣大道交叉第9站，原本投資建商欲哭無淚，現在就活起來了。

「台中會有爆性發展的是公路網！」林佳龍說，台中市的公路里程數很高，但沒有串聯，造成交流道及閘道塞車，他推出「三環三連齊串聯」，把台中的都市格局規畫成「三環」，將74號道路、國道及快速道路等動線齊串連，台中市的公路就會突然間四通八達，塞車問題在3到5年內將可解決。

(中國時報)