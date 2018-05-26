新聞透視》藍營最硬的一塊鐵板 豈能分裂

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳慶居

苗栗縣前縣長劉政鴻。（圖／本報資料照片）

前苗栗縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌心結未解，劉日前甚至放話不惜脫黨回鍋參選，致使國民黨苗栗縣選情生變，也讓徐耀昌連任之路更加艱苦，尤其面對綠營正窮盡蠻荒之力要攻下苗栗，徐耀昌昨放軟身段，為自己失言向劉致歉，充分展現「尊劉」，盼能凝聚藍軍團結力量，固守苗栗版圖。

苗栗縣選民結構向來藍大於綠，是綠營在西部難以撼動的版塊，但由於前後任縣長劉政鴻、徐耀昌兩人過去不時隔空交火，導致閒隙加深，為年底選戰投下變數。為了化解兩人心結，劉派立委陳超明昨與黃派立委徐志榮聯袂扮演潤滑劑，盼透過徐耀昌公開道歉釋出誠意與善意，緩和兩人對立氛圍。

劉政鴻是國民黨忠貞的資深黨員，也曾是4連霸的5星級縣長，卻受到民進黨傾全黨之力圍剿，其任內百年燈會、2012國慶煙火，以及3大男高音和火焰之舞，都被綠營猛烈抨擊燒錢、債留子孫。

如今，面對民進黨與無黨籍的頭份市長徐定禎合作，企圖搶下苗栗縣長寶座，劉政鴻一旦重出江湖，勢必將嚴重衝擊國民黨選情，讓綠營有機可趁，最後恐將藍軍鐵票區拱手送給當初毫不留情面抹黑他的民進黨，而劉、徐兩人也將因未能放下個人恩怨情仇，同時承受丟掉苗栗執政的指責壓力。

黨內同志深知沒有分裂的本錢，在黨副主席曾永權、組發會主委李哲華及在地立委徐志榮、陳超明、中常委林榮德、縣黨部主委林祥川、黃國苗黨部主委黃舜卿等人「見證」下，徐耀昌公開向劉政鴻致歉，包括徐在內，眾人高度推崇「劉縣長」任內的諸多建樹，希望對劉釋出最大的善意。

同時，徐耀昌也將年底縣長選戰定位為個人政治生涯最後一戰，盼劉政鴻能助他打完漂亮的最後一役，延續苗栗的藍天；劉要如何回應黨內的最佳利益，並符合派系的期待，將考驗他的政治智慧。

(中國時報)