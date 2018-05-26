丁守中覓將 點名蔣萬安很不錯

2018年05月26日 04:10 中國時報 林縉明 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉倒數半年，國民黨台北市長參選人丁守中25日認為，立委蔣萬安是不錯的競選總幹事人選；另方面，曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，表態願擔任民進黨立委姚文智參選市長的競選總幹事，後又傳出他因健康因素，讓「姚姚配」恐破局，姚文智表示，他今天將拜會姚立明，尋求兩人合作的方式。

面對綠營人選遲遲未定，丁守中仍勤跑基層爭取選票，昨被問到競選總幹事人選，他先表示沒有特別想法，強調會與黨部溝通，選擇符合眾望比較重要。不過，媒體追問蔣萬安是否適合，他說，蔣萬安是不錯人選，但還沒討論過，下周將拜會黨籍立委，傾聽各界聲音再決定。

外界憂心丁守中似乎沒有「丁家軍」相助，丁強調，過去擔任立委主打政策服務，讓受益的社福團體、公會有感，每到選舉就會全力動員，成為他最有力的依靠。

至於姚文智陣營，原本傳出姚立明願助他一臂之力，擔任姚文智競選總幹事，但礙於健康因素，如今傳出「姚姚配」恐破局，姚文智表示，姚立明確實身體有狀況，但不能解釋為破局，姚立明還是長期協助他，他也非常感謝。

姚文智說，2個月前他和姚立明就聊過，他建議姚立明休息一陣子後再全力協助，今天他會再拜會姚立明深談。兩人除了談選戰策略、政見方向外，也會了解姚立明身體狀況是否能負擔競選總幹事職位，如果真的沒辦法，再思考是否能找出別的職位，包括榮譽競選總幹事也可以。

他強調，姚立明的立場很清楚，還是會在很多策略、看法上提供協助。

(中國時報)