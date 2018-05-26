丁守中覓將 點名蔣萬安很不錯

國民黨台北市長參選人丁守中（左）25日對於競選總幹事人選，他認為立委蔣萬安（右）是不錯人選。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

年底選舉倒數半年，國民黨台北市長參選人丁守中25日認為，立委蔣萬安是不錯的競選總幹事人選；另方面，曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明，表態願擔任民進黨立委姚文智參選市長的競選總幹事，後又傳出他因健康因素，讓「姚姚配」恐破局，姚文智表示，他今天將拜會姚立明，尋求兩人合作的方式。

面對綠營人選遲遲未定，丁守中仍勤跑基層爭取選票，昨被問到競選總幹事人選，他先表示沒有特別想法，強調會與黨部溝通，選擇符合眾望比較重要。不過，媒體追問蔣萬安是否適合，他說，蔣萬安是不錯人選，但還沒討論過，下周將拜會黨籍立委，傾聽各界聲音再決定。

外界憂心丁守中似乎沒有「丁家軍」相助，丁強調，過去擔任立委主打政策服務，讓受益的社福團體、公會有感，每到選舉就會全力動員，成為他最有力的依靠。

至於姚文智陣營，原本傳出姚立明願助他一臂之力，擔任姚文智競選總幹事，但礙於健康因素，如今傳出「姚姚配」恐破局，姚文智表示，姚立明確實身體有狀況，但不能解釋為破局，姚立明還是長期協助他，他也非常感謝。

姚文智說，2個月前他和姚立明就聊過，他建議姚立明休息一陣子後再全力協助，今天他會再拜會姚立明深談。兩人除了談選戰策略、政見方向外，也會了解姚立明身體狀況是否能負擔競選總幹事職位，如果真的沒辦法，再思考是否能找出別的職位，包括榮譽競選總幹事也可以。

他強調，姚立明的立場很清楚，還是會在很多策略、看法上提供協助。

(中國時報)

新聞透視》藍營最硬的一塊鐵板 … 陳景峻心力交瘁 證實確有辭意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。