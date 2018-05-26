陳景峻心力交瘁 證實確有辭意

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中國時報
／台北報導

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲後，一向自詡扮演「白綠橋梁」的民進黨籍副市長陳景峻，去留備受關注，陳景峻一改先前打算繼續待在柯市府的態度，25日受訪時坦言，「心力交瘁」、「確有辭意」。

白綠分手後，北市府3位民進黨籍首長去留格外受到外界關心，副祕書長李文英開第一槍宣布請辭，民政局長藍世聰表態續留，而一直扮演柯文哲與綠營間溝通窗口的陳景峻，第一天神隱未露面，但表態在雙方合作完全破局前，仍會繼續擔任白綠協調角色。

不料，昨天突然傳出陳景峻將在28日請辭消息，他坦言，的確有辭意，這段期間扮演這個角色讓他心力交瘁，需要休息、沉澱一下，一切等民進黨中執會完成市長提名人選後，會對外完整說明。至於北農董事長職位，他也不戀棧，「都辭掉也沒問題。」

民進黨議員許淑華爆料，柯文哲幕僚正在調查府內政務官、官股董事代表有無綠營背景、有無和綠營交涉，已引起人心惶惶，就連幫助柯文哲很多事情的陳景峻，「市府內部怎麼鬥他，我們都知道，根本是白色恐怖！」

對此，陳景峻先是語帶無奈表示，柯對他重用、信任，他心有感激，施政也完全以市政、人民福祉為優先，若所有民眾都有這樣想法，他就可以很快樂地跟市長一起打拚。

陳景峻回應許淑華的爆料說，請辭只是因為想休息；柯文哲則說，不會啦，調查這個幹什麼？但還是會回去了解一下。不過，當陳景峻被問到若請辭，會不會幫柯文哲輔選？陳景峻意有所指說，有需要的話會，但「或許人家不需要我幫忙也說不定。」

(中國時報)

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