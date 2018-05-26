國民黨徵召楊鎮浯 力戰陳福海

2018年05月26日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

年底大選最前線的金門縣長一戰，國民黨確定由黨籍現任立委楊鎮浯對決無黨籍縣長陳福海。楊鎮浯25日公開宣布接受黨中央徵召，承擔為金門前途和鄉親福祉打拚的重責大任。對於國民黨最終未禮讓尋求連任的陳福海，決定自行推出人選，不少鄉親表示，這是一場兩強相遇、「有拚」的選戰，預期將十分激烈。

帶領台金服務團隊誓師出發的楊鎮浯強調，他以「真實」2字，即「真誠的做人，實在的做事」做為競選主軸，同時要「找回價值、開創新局」，與鄉親攜手讓金門邁向一個嶄新未來。

楊鎮浯表示，他每天往返台金，看到台灣內鬥消耗，同時也看到金門在「空轉」，中央和地方主政者對金門面臨的問題，均沒放在心裡和面對解決，因此毅然決定扛起這個讓黨更好，讓金門更好的重任。

楊鎮浯也對沒有「做滿」立委任期表達歉意，但他強調，在過去1000多個日子裡，無時無刻都在打拚，例如爭取醫療專機進駐、金門警消人力增補、金門大學預算增加1.3億元、金門醫院折舊預算和爭取疏運加班機183架次、料羅港消防分隊成立與進駐，以及服務鄉親案件近3000件等，絕對沒有違背對鄉親的承諾，到底有沒有「做好」，鄉親自有公評。

金門縣黨部主委林芳旋表示，基層民意不滿陳福海諸多施政措施，對未來金門發展十分擔憂，金門不能再等，若等楊鎮浯做完立委，金門已向下沉淪了。

陳福海則認為，人民已經厭煩藍綠惡鬥，「無色力量」正在覺醒，金門因為是無黨籍的他在執政，才能在兩岸間擁有更多的機會及優勢，不致空轉。近4年來，縣府團隊致力於以往主政者鮮少碰觸的民生基礎建設，包括道路、水、電、學校，若指他沒有面對與解決金門現在與未來面臨的問題，沒有把鄉親與人民放在心裡，簡直就是「睜眼說瞎話」。

(中國時報)