陸傳7月1起 停止來台參訪團申請

兩岸交流降溫，今年大陸來台參訪團恐掛零。圖為2016年大陸踩線團在金門採購特產。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

陸委會表示將嚴審大陸參訪團名單，外傳陸方以參訪團、商務團在7月1日前不再送件作為反制。大陸旅遊業者表示，尚未接獲上級指令，目前赴台的旅行團或自助遊都正常出團，雖然兩岸關係緊張，但以北京來說，今年第一季赴台旅客人數成長20％，赴台遊並未退燒。

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赴台旅客 第一季仍成長

台灣傳出消息指「大陸參訪團、商務團在7月1日前不再送件」，大陸旅遊業者表示，從邏輯上來說或許講得通，但事實上業者還沒有收到主管機關的通知，相關業務仍在持續受理。

責審查大陸人民入台的移民署，未來如何因應或有何新作為？移民署都不願回應，但台灣旅行業者昨天紛紛表示，不啻在兩岸緊張的政治氛圍火上加油，也勢必讓兩岸旅遊交流雪上加霜。

省市參訪團 第一季掛零

「以前來台最多且最熱門的就是經貿交流團，但現在最敏感的就是經貿。」台北張姓旅遊業者表示，以2014年來台的42個省市級參訪團為例，經貿交流就占34團，其次是文化交流4團，農業、金融、衛生都只有1、2團。但如今則是「什麼團都不來了。」

有關業界傳聞大陸7月起將停止官員來台參訪申請一事，華中地區的組團社表示「並未聽聞」。但台北市林姓旅遊業者指出，蔡政府上台後，大陸來台參訪團已然大減。2014年一整年大陸省市級參訪團曾達42團，但2016、2017年都只剩2團。今年1到4月迄今仍「掛零」。

交流降溫 申請時間變長

林姓旅遊業者回想，馬政府時期，兩岸往來逐漸加溫，除了陸客團、自由行來台人數「年年成長」，官方和半官方交流亦有增無減，就以「最高層級」的省市級參訪團為例，從2011年的18團增加到2014年的42團，2015年仍有23團，但到了2016、2017年就大跌僅剩一年2團。今年至今仍「掛零」，因兩岸關係不佳，「全年掛蛋」也不無可能。

中華民國旅行公會全國聯合會召集人、台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽說，目前來看陸方來台申請送件的數量變化並不大，但蔡政府上台後，大陸官員來台交流的層級明顯拉低；而且這一陣子以來，不僅補件率變高、辦下來的時間也明顯拉長。

(中國時報)

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