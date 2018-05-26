布國台灣女婿嘆 政治不是好東西

2018年05月26日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

布國男獲悉台布斷交，有感而發地說：「政治不是好東西。」（林和生翻攝）

來自布吉納法索國的男子Seni年初前往屏東面試工作，因人生地不熟，所幸遇到熱心員警指路，2人進而成為朋友；獲悉台布斷交那一刻，雙方透過通訊軟體分享訊息，Seni感嘆地說：「政治不是好東西，人民跟人民的關係是最好的。」

Seni來台6年，透過邦交國合作計畫獎學金就學，更娶了台灣妻子，今年初南下屏東農業生物科技園區一間生技廠，準備應徵國際業務職缺，起初找不到地址，正巧碰上執行路崗勤務的屏東警分局警員金政達，金見他焦急模樣，主動上前協助，讓他感受到台灣人的熱情。

金政達笑說，這場緣分來得很奇妙，剛開始只覺得對方需要協助，上前詢問還擔心語言不通，沒想到Seni中文超流利；得知是要到農科面試，金不但指引方位，更承諾若Seni順利錄取，會幫忙尋找租屋處，當天還拍下象徵友誼的合照。

2人互留聯絡方式後持續保持聯繫，金政達說，一聽聞台灣與布國斷交消息，立刻想到Seni，立刻傳訊給他說「我們斷交了」，他隨即回應一個哭臉圖案並表示「很難過」，接著就說「政治不是好東西，人民跟人民的關係是最好的」，最後PO出中華民國國旗及愛心，表達他愛台灣的心永遠不變。

此外，屏東科技大學目前有8名布國學生，多半是拿國合會或其他合作計畫獎學金，校方已研議開放獎學金讓8人申請，盼能協助他們完成學業。

1位就讀博士班的布國學生無奈表示，他們對政治並不熟悉，但受到台布斷交影響，不論求學或生活幾乎被打亂，他直言「很傷心」，但不諱言，在台灣還是有很多朋友，友情不會因此改變。

(中國時報)