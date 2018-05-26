歐鴻鍊直言 下個斷交國恐是史國

2018年05月26日 04:10 中國時報 王正寧 、 曾薏蘋 、 鄭舲 、 朱真楷 、實習記者張如嫻／台北報導 、實習記者張如嫻／台北報導

布吉納法索宣布與我斷交，國民黨立法院黨團要求邀請蔡英文總統至立法院做國情報告。前外交部長歐鴻鍊則直指，兩岸關係緊張是造成外交危機的主因，我國僅存的非洲友邦史瓦帝尼，以及友邦中唯一人口達千萬人的「大國」瓜地馬拉，恐怕是接下來可能斷交的國家。

歐鴻鍊在出席國民黨智庫記者會時指出，我國外交的源頭在兩岸關係，過去馬政府主張外交休兵曾被批是「外交休克」，卻達成如多國免簽、貿易協定、元首外交等外交成就，而蔡政府明白拒絕「九二共識」，閣揆更多次表明自己是「台獨工作者」，屢屢激怒大陸，導致我國在國際上遭全面封殺，若再不檢討，未來甚至連經濟民生都可能被封鎖。

國民黨立法院黨團也表示，1個月內連續丟2個友邦，中華民國的外交處境已瀕臨全面崩盤的危機，事態的發展已嚴重打擊民心士氣，要求立法院儘速安排，邀請蔡英文總統至立法院做國情報告，提出具體有效因應對策。

蔡英文總統昨天接見國際獅子會成員時則強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣，更在致詞中抨擊「令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。」

蔡總統說，這兩年政府在處理兩岸關係上，「有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了。這樣的政府，難道不值得在野黨共同支持、共同團結在一起嗎？」

蔡英文說，大陸不僅阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟台灣斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。」

國民黨則反批，民進黨不曉得要檢討自己的意識形態跟施政不力，反而完全忘了自己是掌握權力的執政黨，只會把責任推給在野黨，好像一切責任都與民進黨無關。

(中國時報)