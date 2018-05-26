被改名 民航局盼各航空正名

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

大陸要求各國航空公司將台灣改名，包括加拿大航空、法航、泰航、馬來西亞航空等，近期都已在公司網頁上默默將「台灣」改為「台灣（中國）」。大陸中國民航局昨發布統計，44家外國航空公司，已有18家完成改善，其餘26家也承諾都要修改。對此，民航局表示，將配合外交部，透過外館向各航空公司反映，盼勿使用錯誤名稱。

兩岸關係不睦，大陸涉台外交上全面緊縮，要求台駐外單位更改名稱，館舍搬離首府，如今全球航空公司在大陸要求下，也讓航空公司徹底遵照大陸要求的「一中原則」來處理。目前，像德國漢莎航空在官網訂票欄位地點選項，就將台灣列為「中國台灣」；英國航空官網上，也將台北、高雄等城市列為屬於「台灣-中國」。

法航集團台灣區經理溫爾功證實，公司遇到「政治層面問題」，因應大陸民航局規定，總部經審慎評估後，在網頁將台灣選項列入中國，更改前已向台灣民航局說明。他強調，法航對台灣市場的重視從沒停過。

經營台灣市場58年的泰航，也在24日悄悄撤下中華民國國旗，並把地區選項改為「Taiwan - China」。泰航台灣區公關林碧容說，已向總公司反映台灣市場聲音，但尚未得到回應。

此外，美國聯航（UA）業務總經理唐靜儀說，事件已提升到政府對政府層級，據她了解，總部已在處理該議題，但無法透露未來是否會改名。

(中國時報)