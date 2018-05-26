台布斷交支援喊停 台大醫療團遺憾：走過必留痕跡

台大雲林分院胸腔內科醫師王馨儀（右二），去年一整年在布吉納法索看診，主任務是建置加護病房，右一是跟診實習的布國醫師（右一）。（台大雲林分院提供）

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中國時報
／雲林報導

西非國家布吉納法索與台灣斷交，台大雲林分院提供該國醫療援助3年計畫也告終，29日原定3名布國醫師來台受訓計畫宣布中止，雲林分院在布國剛建置完成的加護病房原本近日啟用，也將關閉不營運。

台大雲林分院去年與國際合作發展基金會合作，派胸腔內科醫師王馨儀擔任醫療團長，前往布國建置加護病房，布國去年派4名醫護到雲林分院接受急重症醫療訓練3個月。

依第2年台布國際醫療計畫，雲林分院在布國第3大城市「古都古」的加護病房，預定本月開張營運，將新派胸腔內科主任周建宏前去3個月，指導加護病房如何收治病人，布國下周也要新派3名醫護到雲林分院受訓。

豈料布吉納法索24日突然與台灣斷交，意味所有人道救援措施都將驟停，讓台大雲林分院國際醫療團隊錯愕不已。

院長黃瑞仁表示，2國斷交消息傳出，他感到難過、遺憾與不捨，大環境改變就配合國家政策，相信還是有值得做事的地方。

副院長、國際醫療中心主任馬惠明說，新建置的加護病房設備都已採買，2國斷交來得突然，教育訓練必須中止很可惜。

住在布國整整1年的醫療團長王馨儀說，布國醫療資源非常缺乏，他們希望能搶救重症，但設備只有簡單的X光，抽血只有簡單的血球檢查，在台灣能救100個病人，在布國可能只有5個，醫療團才會想從建立加護病房開始，不然學習重症醫療對當地醫生而言，空有知識卻無法操作。

她認為，政治因素無法控制，過去這1年盡可能做能做的事，籌備過程中帶給布國醫護的想法與觀念多少對他們有幫助。

(中國時報)

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