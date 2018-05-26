今明恐飆38℃ 破27年紀錄

消基會建議，民眾選購冷氣機，應選擇消耗電量低的產品。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

天氣一天比一天熱，恐再創高溫紀錄！昨日台東大武因焚風飆出37度高溫，氣象局指出，今、明會更熱，尤其明天，台北盆地高溫恐接近38度，有機會打破1991年5月37.7度高溫紀錄，用電量勢必攀升。家事達人建議，冷氣調高1度就能節電6％，建議冷氣搭配吊扇降溫，效果比搭配風扇好。

冷氣搭吊扇 節電降溫

氣象局指出，由於太平洋高壓增強造成天氣穩定，出現沉降增溫作用，加上華南暖空氣移入，大台北地區都市熱島效應散熱不易，昨日台北飆上34.4度高溫，嘉義34.3度，台東大武因焚風關係，出現37度高溫。

氣象局預報員程川芳表示，今、明2天是最熱的階段，北台灣高溫上看37度，尤其是明天，大台北高溫可能接近38度，恐打破1991年5月最高溫37.7度紀錄。

天氣炎熱，台電6月1日將啟動為期4個月夏月電價，民眾又要傷荷包，家事達人楊賢英指出，冷氣調高1度就能節電6％，建議冷氣搭配吊扇降溫，效果比搭配風扇好，用水拖地更能加強降溫效果；另插電式熱水瓶改用瓦斯燒開水，之後熱水再倒入保溫瓶保溫，1個月至少可省30度用電；烘碗機則改自然烘乾，少用排油煙機，可再省3度電。

選購冷氣機 耗電量低

消基會指出，民眾選購冷氣機，應選擇消耗電量低的產品。市售5級能效冷氣機耗能過高，幾乎使用不到4年的電費，就可購買1台1級能效的冷氣機，且每提升1個效率等級，可減少7萬公噸二氧化碳排放，相當於180座大安森林公園的碳吸收量，呼籲民眾選用耗電量低、能效等級低的產品，依照室外溫度減5～7度來設定冷氣溫度，最為省電舒服。

大學節電 擬調課到中午

此外，台電今年針對用電大戶調漲電費，漲幅達4％至4.5％，台北科技大學為省電費，考慮把課盡量排在中午12時至1時，每度電費4元比用電尖峰時刻的6元多相對便宜，不少大學有意跟進，也有大學認為把課挪到中午可能須先與師生取得共識。

台北科技大學總務長陳昭榮認為，要讓各系所、教學研究單位節電，必須提供足夠誘因，北科大已訂出獎懲機制，並在各系所設置獨立電表，全年用電量低於上年度3％以上單位，將提撥節約電費中的1/3，回饋為系上經常門補助經費；但若系上用電較前年增加1.5％或2％，就會扣系所下年度經費，藉此鼓勵節電。

北科大節能減電措施還包括設置電力監控系統、變壓器合併、宿舍熱泵系統，並增設太陽光電板、汰換大樓燈具及教室節能監控、電梯煞車動能監控等，做全校節電大作戰。

(中國時報)

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