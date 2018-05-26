台電防跳電 砸200億強固電力設備

2018年05月26日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

端午未到，氣溫直線飆升，各地跳電事件頻傳，經濟部要求台電28日提改善計畫，台電主管透露，已擬訂電力設備強固計畫，規畫5年內投入200億元，推動老舊設備汰換、增建自動化設施、外包道路施工管控、電纜地下化，與增設被覆線等五大措施，減少跳電事故發生。

氣溫持續飆高，用電量大增，昨最高用電量落在下午2點1分，達3502.25萬瓩，創今年用電第2高、歷史5月用電第2高紀錄，備轉容量率來到5.6％，再亮供電緊戒橘燈，歷年5月尖峰用電前10名，就有8次在今年5月發生。

電力吃緊，台電設備老舊加上外力事故，近半月就發生8起跳電事故。為求穩定供電，經長沈榮津要求台電28日提出改善計畫。台電主管透露，28日將提報電力設備強固計畫，計畫投入200億，分5年達成。由於過去台電設備多以能用便續用原則處理，這次計畫加速汰換，並鎖定都會跳電頻繁區、沿海鹽害嚴重設備故障影響範圍廣大區為主要汰換對象，推動區內電線電纜、變壓器、開關更換。

其次，為縮短跳電時停電時間，各區也將增設自動化設備，在短路等事故發生時，透過自動配電系統配電縮短停電時間；至於常出現的挖路等工程不慎挖斷電線事故，台電擬對外發包，找專人配合縣市政府等施工現場分析電線位置。

同樣屬外力問題的，還有鳥獸害與樹枝斷落事故，台電表示，松鼠、飛禽、猴子等鳥獸常出沒地區，將增設被覆線。至於樹枝斷落事故，有些囿於景觀無法修剪，將會透過電線電纜地下化改善。

今夏供電面臨嚴峻考驗，行政院針對用電逾1000瓩用電大戶推工商業用戶需量管理措施，只要節電達標，可享有減免電費，初步擬給予降低量基本電費2成作為獎勵，至於沒有做到的企業則會暫時加計電費，規畫是未達節電量基本電費4成。

全案原擬公告至5月底，6月中上旬上路，但據瞭解，在與3516戶工商用電大戶訪談後，有3成業者反對，另有3成表達可接受，4成沒意見，但對未達標會受到處分，許多業者不以為然，希望「有胡蘿蔔，但不要有棒子」。有些廠商直指已參加需量競價，可再節電的數量有限，另有科技大廠指稱製程有一定電力需求，紛紛要求降低或不要有罰則。為此台電高層透露，將檢討罰則，甚至提高誘因。

(中國時報)