中科廠商拚節電 屋頂種電成效佳

2018年05月26日 04:10 中國時報 盧金足 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

全球晶圓代工龍頭台積電在中科產能滿載，擴廠加入投產，因應能源問題，不只要求員工節電，製程更採用超低耗電製程技術，降低晶片工作電壓，目標從2016到2025年累積節電總量28億度，換算後約為台中市59到60天的用電量。

台積電是用水用電大戶，台積電官網公布的「企業社會責任報告書」指出，近年利用系統效能監測與創新設計，改善耗能的廠務系統及製程機台，年省9000萬度以上用電，同時充分回收再利用製程排水，1滴水可用4次，以節流兼具開源方式使能源永續。

台積電晶圓廠長期研究節能技術，已是業界積極效法的節能「撇步」，如無塵室微型設計、冰水主機廢熱回收機制、空調改變頻控制、設備機台排氣減量等方式，在製程前端就設法節電。

台積電自2006年起全面推動綠建築，竹科、中科、南科晶圓3大廠區均是綠色園區，從LED燈具、太陽能板，廠區建立電燈自動開關控制系統，光是燈具每年就省600萬元電費。

台灣近年頻繁面臨缺水危機，台積電製程用水占集團總用水量9成，各廠區將用過的水選擇較乾淨部分回收，依水質由獨立管排收集，循環再供製程使用，或供應設備洗滌補充水等用途。

中科廠商除節電，也開發綠色能源。友達旗下森勁電力公司完成中科台中及后里園區2座配水池屋頂合計3.35MW（百萬瓦）太陽能電廠，創勁綠能公司去年底起陸續於台灣康寧、台東日東光學、和大及高鋒集團廠房屋頂分別完成0.68MW或1.5MW太陽能電廠，加上其他廠商建置的太陽能電廠，中科園區太陽能電廠每小時發電總功率約達28MW。

台灣康寧中科廠屋頂的太陽能發電廠預計年發電量可達199萬6856度，年減碳量1425噸，等同5.4座大安森林公園1年吸收的二氧化碳量。

(中國時報)