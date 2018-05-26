象形字秀風力發電 振興高中奪冠

2018年05月26日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

電力知識向下扎根，台電舉辦「第18屆全國校園電力宣導及競賽活動」，參賽作品近1400件，許多創意令台電與評審老師感到十分新穎、感動。像是拿下高中職組平面海報類第1名的振興高中學子，即透過象形文字，傳達從古自今風能一直存在，但到了當前，可以科技發展出風力發電，這意象讓評審眼睛為之一亮。

這項校園競賽舉辦了18個年頭，台電表示，昨日頒獎典禮分別就平面海報設計及多媒體製作競賽，揭曉前3名及48件佳作作品，前3名分別可獲利3萬、2萬與1萬獎金，佳作5000元。

其中平面海報設計大專院校組第1名從缺，2、3名別為由景文科大與台灣大學拿下，高中職組第1名為振聲高中，2、3名皆花落復興商工；多媒體製作類大專組前3名依序為朝陽大學、中原大學與明新科大獲得，高中職組1、3名皆為振興高中同學，第2名為台南高雄獲得。

台電副總經理李鴻洲指出，這次參賽十分踴躍，今年成長4成，來到1400件，台電非常高興創造這個平台，讓大學、高中職學子在平台相互競賽切磋，發揮創意，也讓台電善盡社會企業責任。希望透過這項校園活動，讓節電、電力知識向下扎根，如在舉辦50場校園宣導活動時，即讓所有學生參與，並非只有參與競賽學生參加，藉此傳達如何安全用電、節約用電、再生能源珍貴等資訊。

李鴻洲說，許多參賽同學用創意，充分表達台電員工努力工作的形象，讓他十分驚訝與感動。拿到平面海報類高中職組第1名的振興高中同學，以象形文字風的不同擺動姿態，呈現風力發電，十分難能可貴。台電最近幾年會招考影音動畫人員，參賽學子可以注意招考簡章，參加考試，來台電工作。

評審、士林高商廣告設計科老師呂靜修則說，參賽作品多到幾乎看不完，平面設計類在大專組方面，學子表現應可以更多樣化，採取更多不同面向。相對的，高中職組表現倒是看到非常多、不同表達方式，如用漢字、基因、隨身包包等，從生活中截取環境元素，這也是獲獎最大原因。

(中國時報)