健保署政策大轉彎! 慢箋部分負擔恢復收費 喊卡

2018年05月26日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

繼四價流感疫苗之後，又一醫藥政策大轉彎！健保署原擬今年恢復慢性病連續處方箋藥品部分負擔，此案列了4次健保會議之後，昨日終於討論，據指出，健保委員正、反意見都有，要求健保署將委員意見帶回參考，未料健保署卻順勢表示，這個政策喊卡，國內596萬領有慢箋病患的荷包，暫時可以保住。

健保會議 一直沒討論

目前民眾就醫，藥費在100元以下不收取藥品部分負擔，超過100元藥品部分負擔收取20％、上限200元，但為鼓勵慢箋釋出、減少民眾上醫院看病次數，1999年健保取消慢箋藥品部分負擔，迄今已19年。

去年底健保署表示，為落實使用者付費及抑制藥品浪費，擬恢復收取健保慢箋藥品部分負擔，健保署統計，有50％～70％的慢箋病患每次將多付100～180元。

疑選舉考量 刻意拖延

事實上，健保慢箋恢復藥品部分負擔，在程序上不需經過健保會，健保署逕行公告即可實施，但擔心反彈聲浪，決送進健保會，希望取得健保會背書。不過，案子在健保會議程上共排了4次，一直都未討論，即便上個月列入第一案，竟也沒有討論到，在健保會的議程記錄上實屬罕見。

外界不禁揣測，年底選舉在即，要從民眾口袋掏錢不利選情，健保署有意技術性讓此案延宕未決，一直過不了。事實上，期間健保署一度考慮自健保會撤案，但由於連日來外界不斷質疑為何案子排了大半年都未討論，健保會昨日終於針對此案進行討論。

健保會扛責 委員不滿

據指出，健保委員正、反兩邊意見都有，最後要求健保署將意見帶回參考，沒想到健保署順勢喊卡，並將矛頭指向健保會不同意，引起健保委員不滿，強調此案健保會是政策諮詢，根本無權做決定，更坐實外界質疑健保署根本不想此案通過的揣測。

健保署醫審組專門委員林淑範表示，由於部分健保委員認為，抑制藥品浪費與收部分負擔是兩碼事，應先由落實雲端藥歷、做好醫藥分業著手，即便要收慢箋藥品部分負擔也要有配套，健保署決定參考委員意見，研議其他節流方法，慢箋藥品部分負擔決定不恢復收取，降低民眾影響。

(中國時報)