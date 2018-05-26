教師須增聘 私校怨撐不下去

搶救流浪博士，教部生師比計算方式擬放寬，預估將衝擊10％至15％系所，恐讓大專院校經營雪上加霜，加速退場，又釀一批教師失業。圖為私立大學老師認真上課的情形。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

面臨少子化，許多大學裁減教師因應，卻影響教學品質。教育部研擬自110學年起改變大專院校「生師比」計算方式，境外生、全學年在外實習生均納入學生數計算，預估全國10％至15％系所的「生師比」將不符規定，必須增聘教師因應。

這項政策讓更多年輕人有機會進入大學任教，但許多學校無法負擔經營成本增加，可能加速退場。私立科技大學校院協進會表示，教育部用這招強制降低生師比，根本是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，對技職體系影響非常大，辦學陷入無所適從。

教育部正預告修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，為使「生師比」能反映使用學校教學資源的學生數，將調整學生數計算方式，全學年均在校外實習的學生、境外學生數納入學生數計算，並修正碩、博士生列為延畢生的年級數。

教育部高教司科長郭佳音表示，現在境外生、全學年在校外實習生不納入生師比的學生數計算，110年起改為全部納入；現在碩士生算到碩二、博士生算到博三，未來擴充到碩三、博六都納為學生數計算。

目前一般大學及科技大學日間學制的全校「生師比」必須在23以下、日間學制及進修學制合起來的全校生師比不能超過27、專科的全校生師比不能超過35。教育部也將修改規定，將個別院、所、系、科的生師比由40降為35，研究生的生師比由20降為15。

郭佳音指出，「生師比」計算方式改變後，預估10％到15％系所會不符規定，以一般大學約2000個系來說，就有200到300個系必須增聘教師因應。大專院校增聘教師需要時間，因此這項政策從3年後的110學年實施。

私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博說，技職體系學生幾乎都要到校外實習，未來這些學生要納入「生師比」計算，大學必須增聘教師因應；加上配合政府政策要為老師加薪3％、註冊率低要被扣獎補助款、電費要漲、但學雜費不能調高等，大學經營愈來愈困難。

實踐大學校長陳振貴表示，他們學校現在有400位專任教師，依新的「生師比」算法，必須再增聘20個教師才會符合規定，成本著實增加不少。

(中國時報)

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