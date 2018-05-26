新聞透視－大學若退場 更多教師會失業

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中國時報

教育部擬從110學年起調整「生師比」計算方式，迫使許多大學必須增聘教師因應，可緩解「流浪博士」現象；不過，這項政策讓許多大學的經營「雪上加霜」，一旦他們不堪負荷加速退場，將有一批教師失業，同樣會造成社會動盪。

台灣大專院校現有1.3萬個「未具本職」的兼任教師，加上少子化愈來愈嚴重，每年新產出的博士也難在大學找到教職，成為是台灣社會的一大問題。因此，教育部擬調整「生師比」計算方式，許多系所必須增聘教師才能符合規定，這給流浪博士帶來機會。

「以前生師比的計算方式根本是灌水，現在只是合理化？」高教工會祕書長陳政亮表示，境外生、全學年在校外實習的學生，都有用到學校的教學資源，但過去均未納入「生師比」的學生數中，相當不合理。

陳政亮說，教育部將境外生、全學年在校外實習生納入生師比計算，這還不夠，原本4個兼任教師換1個專任教師及教官等，也不能納入「生師比」的教師數計算中，才能空出更多機會，讓年輕人得以成為大學專任教師。

陳政亮表示，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的大學生師比只有16或17，台灣大專院校日間部學制的生師比設定在23，還差人家一大截，有必要再下降，除了確保學校教學品質，也可進一步緩解流浪博士的現象。

教育部調整生師比計算方式，大約有10％到15％學系必須增聘教師才能符合規定，大學叫苦連天，因為現在學雜費難調漲，如果還要增聘教師，經營成本增加，原本已經是苦撐的學校，最後乾脆放手退場，會有更多老師失業。

私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博就不平的說，生師比降低，有時候不是學校好，而是學生少。對於大學面對少子化衝擊，政府提出的政策，「總是讓我們未蒙其利，先受其害」，真是很無奈。

教育部調整生師比的作法，是讓年輕人有更多機會進入大學任教，還是促使更多現職教師失業，可能要算清楚，否則若最後得不償失，將是白忙一場。

(中國時報)

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