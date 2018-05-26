竹跡館動工 花博驚豔登場

2018年05月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

由臺中市不動產開發公會認捐興建的【2018臺中世界花卉博覽會】企業館「竹跡館」，日前動工。這座造型如種子、中間隆起如中央山脈的竹編藝術館，未來將在花博中驚艷登場。

「竹跡館」21日在豐原葫蘆墩公園花博第四區舉行動土典禮，臺中市政府副秘書長郭坤明、經發局副局長李逸安、臺中市不動產開發公會教委會副主委邱名仕、委員葉昱徵、游金洲，以及負責興建的冠鈞營造、宏境營造團隊一起舉鏟動土，場面相當熱鬧。

該案取名為「竹跡館-Bamboo Pavilion」，源自台灣為美麗的福爾摩沙島， 在形體上以種子的輪廓提煉設計，象徵著中央山脈。此外更運用竹材演繹東方之美，也符合永續低碳的綠建築設計。

「竹跡館-Bamboo Pavilion」，運用台灣竹材進行特殊美學的結構設計，並採取複合材料控制竹材的特性，來維持設計需求，讓竹材、藤編與傳統泥工技術結合，演繹台灣傳統工藝美學。

該展館也配合花博主題呈現其建築美學與工藝，運用的種子（中央山脈）的外型形成一個半開放的五感體驗空間，讓民眾能在此停留、觀賞、休憩。

臺中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇(吉吉)指出，這次透過花博，公會傳達著對於未來台中的城市意象；一個宜居城市的希望，一種節能減碳的實踐，並維護台灣傳統美學工藝，發展對於未來居住環境美學的探索。

他說，為配合此次花博的主軸精神，綠色Green、自然Nature、人群People等GNP元素，公會盡可能提升對於自然環境的感受，並運用設計手法讓展館更為自然、更貼近人群。

他認為，未來臺中市的建築也會以節能減碳永續的建築設計為主，「竹跡館」的建材運用以及特殊的設計理念皆呼應綠建築，藉此次花博起帶頭示範作用。

他也強調，竹材是一個無匱乏危機，成長快速且生生不息，並普遍存在於台灣中央山脈的綠建材。

竹材有著濃郁的東方文化氣息，公會希望藉由竹這樣的天然材料，去創造一種新的建築空間感受，也向國際展示台灣在地材料，與台灣傳統工法表現及應用。

「竹跡館」還會舉辦三檔展覽，包括竹跡館、種籽設計的三代食，與木之家的種子發表與分享，充分探討竹木構造建築，並深入了解其中的奧妙。

(中國時報)