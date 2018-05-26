泰國WOO-Cafe 進駐台中T＆R廣場

2018年05月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

繼日本蔦屋、台灣吳寶春等國際名店後，來自泰國清邁的WOO-Cafe也正式進駐台中「T&R廣場」。其濃濃的紐約風，散發出一股自由奔放、時尚的新潮流。

被譽為泰國十大名店的「WOO-Cafe」台中市政店，一進店內，映入眼簾的是一隻完整的白色孔雀標本，而牆壁上的Gucci老虎壁紙也點出WOO-Cafe獨樹一幟的風格。

大片落地窗灑落滿室的光線，與內斂的玄關呈現巨大反差，室內一簇簇鮮花，更讓人印象深刻，仿佛來到熱情的泰國國度。

WOO-Cafe近300坪空間中，泰國、印尼、非洲、法國、希臘等各國風格齊聚一堂。

巨大人頭雕像是希臘著名男神阿基里斯，坐臥在前方的是四季女神，重達800公斤的雕像，讓工作人員費盡工夫才順利擺放完成。

位於落地窗前的兩尊陶製人形雕像、牆上一組別緻陶製面具組，是泰國知名藝術家的作品，其非洲風格深受法國時尚界矚目。

而落地窗前對望的兩幅畫作，則是由另一位泰國藝術家Vichit Nongnual所繪，現代摩登的風格十分引人注目。

WOO-Cafe用餐的桌椅也是客製化商品，包括兩張大型籐編沙發、餐桌、椅等，而餐椅以絨布面搭配實木，舒適且奢華。

有別於其他餐廳，WOO-Cafe市政店使用大量白色大理石餐桌，更讓人印象深刻。

WOO-Cafe每間店都各有特色，台中市為外來人口移入量最高、最宜居的城市，對於異國文化的接受度強，因此市政店才 會規劃New York Style，讓人一進入店內，就可感受到紐約般自由奔放、各國兼容的時尚新潮流。

高人氣知名度的WOO-Cafe，不僅連年名列泰國觀光局推薦「十大必去名店」、更長期登上清邁、曼谷、新加坡、卡達航空等機上雜誌推薦餐廳。

近期更與四季酒店合作精品時裝秀，獲刊於知名時尚雜誌l’officiel thailand，國際知名度與光環加持，開幕至今人潮絡繹不絕。

(中國時報)