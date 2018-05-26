南屯運動中心 為八期房市添利多

2018年05月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

國人健身風日幟，「南屯國民運動中心」即將開幕，將為八期房市再添利多。為給予市民更優質的運動環境，台中市政府積極於西屯、南屯、北屯、南、北、大里、太平、潭子、豐原等區規劃建置共9座的國民運動中心。

繼西屯朝馬、北區等2座運動中心完工啟用後，位於南屯區黎明路與文昌路口的「南屯國民運動中心」也將於5月27日開幕。

「南屯國民運動中心」共興建地上5層、地下2層大樓，總樓地板面積約11,515平方公尺。

規劃有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、撞球室、桌球場、綜合球場等。

八期區內涵蓋有三大萬坪公園、COSTCO、迪卡儂、文心秀泰廣場、捷運綠線G12站以及南屯傳統市場等機能條件，是台中近年來自住客買氣高漲的重劃區之一。 近年來已經吸引遠雄、聚合發、親家、登陽、陸府、敦富、同興協記、國雄等多家建商搶進推案。其中，座落於八期正核心，臨近捷運綠線G12站、文心秀泰廣場的遠雄「文心匯」，已全新落成，新案正醞釀進場中，銷售紅不讓。

至於附近的聚合發「湖心泊」新成屋，步行可達文心秀泰廣場、捷運綠線G12站，且臨近豐樂、南苑雙公園以及湖水岸商圈，生活便利性高吸引自住客入主。

至於換屋型預售案登陽「慕悅」，規劃56坪，大三房產品、同興協記「見山」規劃73~79坪，3~4房，兩案皆結構中。另鎖定投資客群的親家「ONE CITY」，走小宅風，目前銷售主力為2房、27~28坪。

而正對豐樂公園第一排的陸府「觀止II期」，則為鎖定高端企業主的別墅產品。此外，同屬別墅產品的還有位在南屯區向心南路的「敦富和諧」，為大坪數的電梯別墅，吸引頂級客戶進駐。

(中國時報)