林鼎日光寓 搶攻精品宅市場

2018年05月26日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

看好年輕自住商機，林鼎集團在北區五權路商圈推出「林鼎日光寓」個案，以大二房產品，搭配飯店式管理，成功搶進精品宅市場。

甫完美落成的「林鼎日光寓」個案，基地位於五權路、英士路口，規劃2棟地下三層、地上十二層大樓，建坪32-34坪，總戶數住家78戶、店面1戶，單純好住。

「林鼎日光寓」個案地段相當優越，臨中友商圈，生活機能豐富，又近台灣大道銜接的大車站計畫，展現交通、商業、住宅、綠景等特色的城市新象。

「林鼎日光寓」個案原址為林鼎集團「源昌木業」發跡的起家厝土地，因此更用心規劃產品。現代簡約的建築外觀、水瀑中庭、鏡面水池，還有5棵生機蓬勃的櫸木，為五權路最美麗的地標建築。

其公設美觀又實用，挑高門廳、大廳、梯廳皆採洞石壁面，一樓為玻璃落地大窗，圖書室、健身房及兒童遊戲室，光線充足，又能欣賞中庭綠意。

住家為三併和四併格局，通風採光良好。建材配備也很高檔，BSI智慧門鎖，綠能恆溫電熱水器、廚房配備義大利STOSA廚具，附設Ariston洗脫烘衣機，衛浴採用德國V&B系列，讓家和飯店一樣舒適。

由源昌木業發跡的林鼎集團，成立近30年，代表作不斷，包括「林鼎高峰」商辦大樓、禮客Outlet進駐的「市政衣蝶大樓」等。

近期集團又規劃在黎明路、近市政路口推大型商場開發案，土地面積近千坪，備受各界矚目。

林鼎實業董事長林欽榮在父親「有錢就要買土地、有土地就不要賣」的影響下，在台中市累積不少資產。

集團最近也啟動二代接班，林欽榮的兒子林俊良、女兒林琪華，已分別擔任董事長特助。

林鼎實業董事長特助林俊良表示，家族經營的源昌木業，可提供建案施作的木材原物料，包括木地板、門板、牆面等。

他說，包括精裝修的建材即是源昌木業的產品，木材溫潤的質感，讓「日光寓」的裝潢風格更有品味，也備受住戶肯定。

(中國時報)