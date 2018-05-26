社群行銷夯 鄉林山海匯臉書號召粉絲

淡水紅樹林全新完工新案「鄉林山海匯」也另行創立臉書粉絲團，針對準客戶進行行銷。圖／黃繡鳳

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中國時報
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各行業看準社群行銷火紅，建商也動腦藉助網路行銷新勢力，大力經營網路社群。

房市回溫，六都不動產買賣移轉棟數今年1至4月合計逾6.5萬棟，比去年同期成長一成，台中市Q1更以家戶比0.99%居六都之冠。

購屋買氣持續增加、連帶激勵建商購地意願，Q1土地交易金額達新台幣321億元，創造最近5年來同期最高的數字，春燕到、購屋信心回籠。

鄉林不動產研究室指出，傳統的報章雜誌平面廣告、印刷品夾報及電視影片廣告之外，不動產業者近年瞄準社群行銷通路大張旗鼓。

經調查，目前國內70家上市櫃的建商，皆已建置官方網站作為網路對外窗口。

進一步分析產業別涵蓋營建業項目之企業，在Youtube訂閱人數上，依多寡排序分別為忠泰基金會、甲山林建設、富邦基金會、冠德建設和鄉林建設。

若比較Youtube總觀看次數上，截至今年三月底止前三名則分別為甲山林建設機構（約62.4萬人次）、精銳建設（約17.7萬人次）及鄉林建設（約8萬人次）。

而在臉書經營的粉絲人數上，依照順序分別為富邦基金會(4.9萬人)、甲山林建設(3.4萬人)、忠泰基金會(3萬人)。

LINE@訂閱粉絲人數上的表現上，照人數來計算的話，分別為精銳建設(2.8萬人)、富邦基金會(2327人)、龍寶建設(1400人)。

鄉林建設副總林昌智表示，因應E化時代房產銷售型態與通路更加多元，目前業務人員除了固守已購客戶並開發住戶朋友關係群之外，網路社群行銷也不容小覷。

他說，很多初次購屋者會從網站去蒐集建案資料與口碑，透過網頁來預約看屋者，確有增加趨勢，目前佔總來客數22％左右。

因此鄉林建設除了官方帳號專門經營品牌行銷之外，鄉林在淡水紅樹林全新完工新案「鄉林山海匯」也另行創立臉書粉絲團，精準針對鄉林品牌客層的準客戶進行行銷。

鄉林更在今年3月起開設Line@帳戶，號召鄉林社區住戶加入粉絲。

(中國時報)

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