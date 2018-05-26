新聞透視－守住棒協利基 辜董任重道遠

中華棒協日前依據新版《國民體育法》完成改選，由中信慈善基金會董事長辜仲諒當選理事長。（本報資料照片）

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中國時報

中信慈善基金會董事長辜仲諒即將接下中華棒協理事長，如何守住業餘棒壇發展的利基是最大挑戰，避免自肥中職球團吃香喝辣，遺留吞不下的骨頭讓政府概括承受，辜董承擔不起業餘棒壇根基流失的後果。

中職搶爭國際賽大餅

中職與棒協兩大龍頭爭鬥難以落幕，主因是無法實現「一元化領導」，這是中職創始會長唐盼盼被詬病的決定。現在隨著時空環境轉變，「一元化領導」反而成了解決紛爭的良方，中職為主、棒協為輔，由會長統一決策，既可主導職業發展、也能扶持業餘成長。

今年中職錯過會長改選時機，看著棒壇繼續分裂，內心卻大喜「鴻鵠將至」，期待辜董當選棒協理事長帶來的和解利益，準備搶食申辦國際賽大餅。而辜董日前也曾回應媒體詢問，「選、訓、賽」將由中職主導，這應該包括主辦比賽。

如果辜董無條件將主辦國際賽的紅利送給中職，恐怕引來業餘棒壇反彈，球迷很難接受「球團既要吃好、又要賴帳」的吃相。況且球團屬於民間企業，大尺度占盡業餘棒壇、中華隊利益，不盡支助業餘棒運義務，情理上有待商榷。

其實中職每支球團號稱1年花費逾千萬元用在推廣棒運，換來扺扣比賽門票的「娛樂稅」，業餘棒壇有感嗎？因為球迷會、場邊活動、回饋列車等全部灌在裡面，實際拿出的經費幾乎是「零」，遠不如早年球團每年捐出600萬元回饋金，這筆錢很久以前就不捐了。

一元化領導成唯一解藥

辜董當選棒協理事長很難樂觀兩大棒壇龍頭和解，現任棒協理事長廖正井與吳伯雄家族私交甚篤，原本被期待有利大和解，結果鬥得更厲害。現在中職內部也非立場完全一致，如富邦悍將與Lamigo桃猿各有各的立場，都會讓辜董很難事事順心。

若是辜董全力推動棒協依附中職，一定要爭取球團拿出更多實質的回饋機制，為業餘棒壇爭取更多資源，不是辜董自掏腰包補貼，辜董的大器僅能暫解眼前問題，不是長遠之計，一定要「回饋制度化」才能長久，造福業餘棒壇。

(中國時報)

主導國際賽 中職勢力成主流

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