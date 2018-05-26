主導國際賽 中職勢力成主流

中職會長吳志揚（中）。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中華棒協已於日前依據新版《國民體育法》完成改選，由中信慈善基金會董事長辜仲諒當選理事長，預定7月1日上任。他也是中華職棒中信兄弟隊的老闆，加上統一獅隊領隊蘇泰安也當選棒協理事，且舊派理事大都未再連任，中職勢力首次成為業餘龍頭中華棒協的主流。

中職會長吳志揚說，近年來所謂職棒、業餘內鬥，其實大多數期間還是合作的，有爭議的是國家隊組訓、國際賽參與這兩個部分，如今棒協改選雙方將更容易溝通。以前者而言，一級賽事 由中職主導，如奧運、奧運資格賽、世界棒球經典賽、世界12強賽等，再由棒協徵召旅外球員。

吳志揚說，還有國家隊總教練的產生，以往大都是以參加國際賽為目標的任務編組，今後將把總教練變成專職，地位崇高且任期延長，不以某次國際賽為任期界線。也因此，將不再由職棒球隊總教練擔任，以免無暇做好國家隊教頭的工作；而且必須是棒球界資望深厚的人士，能夠獲得職棒、業餘界信服，以便集中資源和力量進軍2020年東京奧運。

吳志揚透露，經過這次改選後，中職將與棒協重新協商，除了組訓外，賽務方面不再僅限於「參加比賽」，還要能夠承辦、主辦國際賽。這一來等於承擔了組訓、賽務方面大部分的工作，棒協可能只剩擔任國際交流窗口，以及對外申辦國際賽的角色。

明年11月的世界12強賽是2020東京奧運棒球資格賽之一，台灣、墨西哥、韓國各主辦1組預賽，相當重要。中職預料將兼顧國家隊組訓與承辦賽務兩大工作，在吳志揚、辜仲諒見面協商後可望敲定。

(中國時報)

新聞透視－守住棒協利基 辜董任…

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