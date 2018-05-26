美2019國防授權法 參眾院出爐

2018年05月26日 04:10 中國時報 江靜玲 、 藍孝威 ／華盛頓─北京連線報導 ／華盛頓─北京連線報導

美國聯邦參議院和眾議院各自的軍事委員會，先後於23日和24日通過各自版本的《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA），內容均要求提升台灣防衛能力，鼓勵美台高層軍事交流。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，美國日前通過《台灣旅行法》以來，國會對美台關係干預力度不斷加大，若擦槍走火，不只陸美關係會受到重大衝擊，也將導致台海地區更加動盪不安，對陸美台三方均不利。

陸提醒別擦槍走火

李振廣指出，美國國會在2016、2017年的《國防授權法》，都有相關的涉台內容，今年再度加碼，准許「可派遣高級軍事官員訪台」，但最終還是取決於美國軍方或行政部門是否執行。

李振廣表示，蔡英文政府想要拉美國當靠山，獲得安全保護，但實際上搞錯方向。他說，民進黨應該回過頭來承認九二共識，不要搞去中國化的小動作，這樣就能維持兩岸的和平穩定，不至於走到今天的緊張局面。

參議院支持加速軍售

美國聯邦參院軍委會23日以25票贊成、2票反對，通過由參議員麥肯提出的2019年NDAA草案。參院版本提出支持台灣等區域夥伴，以對抗大陸崛起，指出台灣為美國在太平洋地區長期民主夥伴，為對抗大陸在區域及南海愈來愈多的侵略舉措，美國國防部長應擴大與台灣的軍事交往，並支持加速對台軍售。參院版本並要求公開報告大陸在南海的軍事和威脅活動，以及其他加強制衡大陸行動。這項法案將送到參院全院進行表決。

聯邦眾院24日以351票贊成、66票反對，通過眾院版2019年NDAA。眾院版本有關台灣部分，包含要求美國國防部長經與台灣對口諮商後，須就台灣整體防禦進行廣泛評估，尤其針對台灣的後備部隊，並研提包含精進建議報告。

眾院促高階人員訪台

此外，眾院版本還要求國防部長於NDAA立法生效後60天內，經與國務卿諮商後，向國會參、眾兩院軍事及外交委員會簡報有關國防部執行《台灣旅行法》所定美台高階軍事人員交流的計畫，尤其應指派美軍軍事部門的部長或參謀首長聯席會議成員訪台。

依程序，參眾兩院以其各自通過的NDAA版本進行協商，以期達成內容一致的版本。並經過兩院通過後，才送交白宮給總統簽署，成為法律。

(中國時報)