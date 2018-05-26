陸學者不滿 「美給蔡政府錯誤訊號」

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中國時報
／綜合報導

南京大學台灣研究所所長劉相平表示，美國雙重威懾策略及轉向，多次給蔡英文及民進黨當局發出錯誤訊號，包括美國總統川普和蔡英文通電話、美國會通過台灣旅行法、國防授權法等，給蔡英文提供了操作空間，讓蔡英文上台以來，謀求台灣問題進一步「國際化」，「挾洋」拒統。

劉相平說，蔡英文及民進黨清楚地了解，相較於大陸，台灣的綜合實力明顯處於弱勢地位。台灣要想與大陸抗衡，必須引入國際勢力，促使台灣問題及兩岸關係國際化。

例如，蔡英文曾表示，「兩岸關係必須放在區域的網路結構中，放在亞洲、亞太地區的結構下去看，不是只有台灣和中國，而是有許多其他國家」，「必須在區域網路裡，先建構好安全保障的基礎，把區域政治該有的平衡做好，再著手處理中國問題……從民進黨角度來說，要先發展結構，鞏固好與美國、日本等區域關係」。

劉相平觀察，不只蔡英文採親美立場，美國也多次給蔡英文及民進黨當局發出錯誤訊號，包括2016年12月2日，川普與蔡英文通電話；不祝大陸「春節快樂」，而是「元宵節快樂」，隨後與習近平通電話；2017年4月6、7日，習近平訪美，與川普相見，未談台灣問題；2017年11月8日，川普訪陸，贏得2500億美元的「大單」。

此外，美國國會2017年12月初通過《2018財年國防授權法》，法案要求美國國防部研究美國與台灣軍艦互訪停靠的可行性；2018年1月9日，美國聯邦眾議院通過2項涉台法案，包括鼓勵美台「所有層級」官員互訪的《台灣旅行法》，以及協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分的法案；陸美今年上半年發生「史詩級」貿易戰。

即使有來自美國的「干擾」，劉相平提醒，大陸堅定反台獨立場，堅守體現一個中國原則的「九二共識」政治底線，不斷對台獨勢力施加壓力，台獨露頭即打，包括海軍遼寧號航母以及各種飛機編隊繞島巡航，威懾台獨。「31條措施」聲勢奪人，但落實尚需要時間，收攏人心無法一蹴而就。

劉相平認為，大陸實力的增長，是遏制台獨的有力保證。他說，「發展是解決一切問題的基礎和關鍵」，在「發展」中增強自己的實力和尋找解決問題的辦法。「打鐵必須自身硬」，大陸將不斷持續綜合實力的增強。

(中國時報)

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