2018年05月26日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

鎮守核武庫美軍被爆集體濫用毒品！美國媒體24日引述軍方文件揭露，駐守懷俄明州沃倫空軍基地、負責守衛百餘枚洲際彈道飛彈的14名士兵，2015到2016年間，於下班期間涉嫌吸食毒品，最近遭到調查，其中6名阿兵哥被判刑入獄，當時有人宣稱「愛死改變意識的那種感覺！」讓美軍核彈部隊蒙羞。

美聯社引述空軍紀錄報導，直到一名空軍士兵於2016年在社群網站上漏了口風，才揭發基地內有人購買、分發並服食LSD迷幻藥、搖頭丸及海洛英等毒品，觸發當局展開調查。紀錄顯示，一名士兵同年2月，於空軍基地外32公里一個州立公園嗑藥，一名同行人士拍下的影片可見，藥效發作讓士兵顯得無法自拔，甚至說「我要死了！這什麼時候才完？」

調查人員2016年3月對懷俄明州沃倫空軍基地軍人濫用毒品進行調查。整宗風波共有14名士兵被紀律處分，其中6人在軍事法庭被判服用或散播LSD罪名成立，令空軍核彈部隊聲譽蒙上一大汙點。

被控涉毒軍人隸屬空軍第90飛彈中隊，美國擁有400枚義勇兵三型洲際彈道飛彈，他們管理其中的1/3，部署在北部平原地下設施裡，每天24小時戒備。

空軍一等兵阿舒沃夫在軍事法庭承認，曾3次在下班期間服用LSD，第一次是2015年，服食後「不知道那一晚我是不是要死了」。雖然被控軍人均未在值勤時嗑藥，但阿舒沃夫表示LSD殘餘的藥效讓他往後變得「多疑、恐慌」，無法應付緊急狀況。

其他士兵則表示，服藥讓他們產生快感。據稱帶頭吸毒的空軍一等兵哈里斯供稱，「我愛死改變意識的感覺」，他坦承使用及散播LSD，也使用快樂丸、海洛英和大麻。哈里斯被判監禁1年等刑罰。

空軍三等兵摩利森供稱，LSD藥效令「自己更有活力」，他被判禁閉5個月、15天勞役並且扣薪5200美元。隨著調查範圍擴大，空軍一等兵哈格蒂選擇帶著背包和現金逃至墨西哥，後來不堪LSD藥力影響，最終向當局投案。

(中國時報)