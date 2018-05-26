大逆轉 川金會可能敗部復活

2018年05月26日 04:10 中國時報 諶悠文 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓「朝中社」25日發布此前一天（24日）在咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場對多條坑道和附近設施進行爆破的照片。圖為媒體記者正在對一起爆破進行拍攝。就在當天，美國總統川普致函北韓領導人金正恩，取消原訂6月12日的「川金會」。（法新社）

美國總統川普突然宣布取消原訂下個月與北韓領導人金正恩的峰會，北韓外務省副部長金桂冠25日迅速做出回應，表示對美方取消川金會感到意外和萬分遺憾，稱這一決定不符合國際社會的期待，但北韓仍願意隨時以任何方式與美國面對面坐下來解決問題。川普對北韓這番姿態表示歡迎，甚至宣稱川金會仍可能如期舉行。

川普示意雙方正在喬

對於北韓放軟身段，川普25日在推特推文表示，「非常好的消息，我們很快就會知道這會有什麼結果，希望能邁向長久的繁榮與和平。唯有時間（和智慧）能夠見分曉！」

川普當天參加海軍學院畢業典禮之前向媒體透露，川金會仍有可能舉行。他離開白宮前告訴媒體記者，「讓我們拭目以待。我們正在與他們（北韓）對話。他們非常想這麼做，我們也願意這麼做。」川普甚至說，「很有可能就是在12日」，也就是「金川會」原定舉行日期。記者問他，北韓是否在耍手段，川普回答，「每個人都耍手段。你應該比誰都清楚。」

北韓「朝中社」發布金桂冠的聲明稱，朝美歷史性峰會籌備工作已進入收尾階段。北韓結束長達數十年與美國的敵視和不信任、改善雙方關係的積極努力受到國內外一致認同。

金桂冠反駁川普在致金正恩的信中有關北韓對美方表現出「極大憤怒和公然敵意」的說法，稱那是美國逼迫北韓單方面棄核的過度言行，引發北韓反彈。而北韓展現「極大憤怒和公然敵意」，顯然是指北韓副外長崔善姬不滿美國副總統彭斯稱北韓恐淪落到與利比亞同樣下場，痛罵他是「政治白痴」。

北韓盼談判改善關係

金桂冠表示，朝美敵對嚴重，急需推動改善關係的高峰會談。北韓依然高度評價川普做出前所未見的果斷決策和努力。但美方突然單方面宣布取消川金會，令北韓感到意外和遺憾。

金桂冠說，北韓追求和平與穩定的目標和意志堅定不移，願繼續以大方和開放的心態給美國時間和機會，希望美國也循序漸進，透過談判一個一個地解決問題，也期待「川普方式」能同時化解雙方的擔憂，也符合北韓的要求。但他未說明何謂川普方式。

就在川普宣布取消川金會前，北韓宣布「完全」拆除咸鏡北道豐溪里核試場。北韓25日公布最新影像，爆破現場塵土飛揚。受邀見證拆除工程的國際媒體記者形容，那是一連串的「大爆炸」。北韓邀請中美英俄和南韓記者作見證，24日炸毀核試場其中3條坑道，被認為是踏出朝鮮半島無核化的第一步，但被川普拋出取消川金會的震撼彈，搶走了新聞版面。

王岐山：川金會有必要性

大陸國家副主席王岐山25日在俄羅斯聖彼得堡國際經濟論壇演說時稱，朝鮮半島的安全狀態涉及中國的核心利益，任何情況下中國都不允許半島戰亂。他說，川金會有必要性。大陸外交部發言人陸慷表示，希望朝美雙方繼續致力於透過對話協商解決問題，推動朝鮮半島無核化進程。

(中國時報)