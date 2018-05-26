美朝精算 都想互撈好處

2018年05月26日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普突然取消6月12日新加坡「川金會」，北韓看似大感意外，又開始放低姿態，並表示願意談之後，川普也做出善意回應，稱川金會仍有可能如期舉行。北韓領導人金正恩自年初以來，處心積慮發動魅力攻勢，他自然不願就此前功盡棄。

對於舉行川金會，川、金兩人誰更迫不及待，換句話說對誰更有利？一般認為是金正恩，因為只要美朝和解，朝鮮半島締結和平協定，金正恩政權獲得安全保障，外界解除對朝制裁，將有助他大力發展經濟。

今年以來，金正恩對外動作頻頻，大費周章，背後有充分理由。例如4月間，北韓大修國家發展戰略，從「核武和經濟並行」雙軌路線，轉為聚焦全力振興經濟，便兼具對外對內宣示意味。

然而，五角大廈甫公開的一份評估報告指出，金正恩一心只想維持政權，確保「金氏家族永久統治」。所以，當美國國安顧問波頓、乃至副總統彭斯再三提出要北韓比照「利比亞模式」棄核，在金正恩看來就如同城下之盟，因此北韓才會大反彈，透過官員頻頻對美嗆聲，甚至出言不遜，幾乎釀成川金會破局。

對川普來說，北韓翻臉如翻書，對美方所提的完全無核化條件礙難接受，令他陷入了政治難堪處境，因為美方已把談判調子拉得太高。川普若不降低對無核化的要求，眼看川金會就會辦不成，反之若急切為了參加川金會而降低條件，川普打道回府後勢必招來罵聲。

川普想作秀，在對朝談判上絕不能弄得裡子、面子皆輸，於是找了個他認為適當的理由，主動取消川金會。北韓對此突如其來之舉，大吃一驚。

分析人士認為，川金會一波三折，是因為美朝之間缺乏信任，根本不是大陸國家主席習近平可能對金正恩起了什麼作用。大陸延邊大學東北亞研究院院長金強一接受美國之音採訪時表示，川金會若前功盡棄，對雙方都沒有好處。對美國來說，北韓若真的棄核，川普的功績就大了。而北韓現在急需要的是經濟建設，還是繼續搞強軍路線？若要選擇，就是現在這個節骨眼。

既然兩造都能從川金會撈到好處，現在就看雙方如何運用智慧相互協調，讓這齣全球矚目的大戲能夠如期上演。

(中國時報)