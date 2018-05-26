南韓忙斡旋 與美卿熱線

川金會破局，引發一些南韓民眾不滿，上演行動劇抗議，其中一人戴川普面具，下跪道歉。左右兩側分別是北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅的人形立牌。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

川金會破局，南韓政府表示遺憾之餘，也決定繼續居中斡旋。南韓外長康京和與美國國務卿蓬佩奧24日通電話，雙方同意努力營造促成美朝直接對話的有利條件，絕不讓朝鮮半島無核化與和平的腳步就此打住。

南韓外長康京和對峰會喊卡表示遺憾，認為美朝對話機會得來不易，希望和美方一起努力創造對話條件。她與美國國務卿蓬佩奧通電話，後者說明了美方決定取消峰會的背景和立場，也透露美方仍願與北韓對話，會和南韓致力營造美朝對話的氛圍。

南韓總統府（青瓦台）一名高級官員25日會見記者時表示，文在寅總統當天凌晨召開國家安全保障會議，文認為當前形勢嚴峻，希望朝美領導人尋求能直接溝通的方式密切對話，以目前的溝通方式難以解決敏感外交問題。

南韓統一部部長趙明均相信，北韓對《板門店宣言》中實現半島無核化、構建永久和平機制方面仍有抱有誠意，南韓政府會繼續盡力落實《板門店宣言》。

有學者認為，川金會喊卡後，接下來可能發展：一是擇期舉行，靠著南韓繼續居中協調，北韓與美國均放緩姿態，讓雙方重回談判桌。二，現階段不追求兩國領導人的直接會晤，讓蓬佩奧繼續與北韓交涉。三，北韓推翻之前終止核試與試射飛彈承諾。

25日在首爾美國駐南韓大使館外，約60人高喊反川普的口號，抗議美國單方面取消峰會，並要求美國道歉。

(中國時報)

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