川普一度警告 美軍準備好了

2018年05月26日 04:10 中國時報 江靜玲 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普24日宣布「川金會」破局後，一度警告北韓，切勿「愚蠢魯莽」地採取軍事行動，因為「全世界最強大的美軍已準備就緒」。為維持最大施壓政策，美國也考慮下周對北韓祭出「史上最嚴厲」的制裁。不過隨著雙方互相釋出善意，劍拔弩張的情勢又快速降溫。

川普警告，他已與國防部長馬提斯及參謀長聯席會議主席鄧福德談過，一旦北韓輕舉妄動，美軍已準備就緒。

川普稱，他與南韓和日本談過，這2盟國不僅已準備好因應北韓「愚蠢或魯莽」的行為，也願意承擔美國大部分的軍事行動開支。五角大廈發言人懷特則稱，在朝鮮半島的部隊已就緒，「準備好今夜作戰」。

川普誓言，將持續對北韓實施「史上最嚴厲的制裁」，但重啟峰會的大門仍敞開，「如果金正恩選擇進行建設性對話並採取行動，我等他。」

《華盛頓郵報》24日披露，川普突然取消川金會，背後有4大內幕。首先，北韓副外長崔善熙威脅「以核硬碰硬」，還批評副總統彭斯「愚蠢無知」，川普擔心金正恩企圖退出，為了不讓人覺得美國很急，於是決定先發制人。再者，川普擔心，美方若事先知會南韓等盟友，消息可能走漏，因此他宣布取消峰會時，南韓總統文在寅等盟友都感到措手不及。

川普此舉也大出北韓意料。川普宣布時，美國CNN記者雷普利正在北韓採訪豐溪里核試場爆破新聞，當他將川普的聲明念給北韓官員聽，對方「立刻站起來走掉」，還急著打電話報告上級。

(中國時報)