花蓮震後46天 人貓團圓重生

雲門翠堤大樓在花蓮強震中倒塌，管委會主委林葳飼養10多年的公貓「喵喵」失蹤後，相隔46天後被人發現，經網路社團協尋找回。（林葳提供）

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中國時報
／花蓮報導

「喵喵」回家了！雲門翠堤大樓在花蓮強震中倒塌，管委會主委林葳飼養10多年的公貓「喵喵」失蹤後，相隔46天後被人發現，經網路社團協尋找回，林葳感動說，貓兒子選在生日這天回家，「好像我和兒子都重生了」。

貓躲進廟 飼主找嘸

林葳說，喵喵跟著他10多年，從小看著牠長大，就像自己的兒子，地震來得又急又快，大樓倒塌後，怎麼叫喊都不見喵喵身影，從大樓脫困後，她急著在大樓周邊尋找，也透過臉書社團張貼尋貓啟事，直到大樓拆除都沒有任何消息。

「始終相信貓兒子一定平安無恙。」林葳說，喵喵是個膽小的貓，一定是嚇壞了，往外衝後找不到回家的路，一直都沒有放棄尋找喵喵的念頭，最後在廟裡天花板被人發現。

喵喵被發現時身體虛弱癱軟，林葳透過友人協助認領，友人轉訴，喵喵聽到電話裡林葳的聲音，撐著虛弱身體搖搖擺擺走向手機，喵了3聲後磨蹭手機便癱軟旁，林葳說，喵喵知道自己安全了，這才鬆懈下來。

就醫康復 重建家園

喵喵因神經受傷影響行動，在動物醫院住了2天，林葳不願讓貓兒子再離開，喵喵就醫期間，林葳每天往返醫院，抱著喵喵說話、打氣。

林葳說，震災讓她瞬間一無所有，但心中最掛心的還是喵喵，經過40多天等待，兒子選在她生日當天回家團聚，當下流下感動眼淚，現在也跟著貓兒子一起重建家園，讓生活回到原本軌道。

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(中國時報)

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